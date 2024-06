Este miércoles habrá paro en las seis líneas de subte y el premetro

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) anunció hoy que este miércoles habrá paros de las seis líneas del servicio y el premetro tras no recibir respuesta de la Subsecretaría de Trabajo porteño ante un reclamo por una sanción de Emova contra el metrodelegado Claudio Dellecarbonara.

Según el documento al que accedió Noticias Argentinas, el sindicato informó que desde de las 17 hasta las 19, las líneas B, E y el premetro no prestarán servicio. En tanto, la D y la H no funcionarán entre las 19 y las 21, mientras que desde las 21 hasta el cierre las líneas A y C se adherirán a la medida de fuerza.

En este sentido, AGTSyP denunció “la actitud antisindical y persecutoria de Emova” contra la organización. El documento resalta que Dellecarbonara fue sancionado por liberar molinetes y permitir que los pajeros viajen gratis durante una protesta.

Además, reclaman por una solución urgente a la crisis sanitaria de la red por la presencia de asbesto cancerígeno y la situación de precariedad “que convierte al subte en una bomba de tiempo”.

CRM con información de la agencia NA