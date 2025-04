Milei, casi 5 horas con Fantino y un mensaje a los empresarios por si suben los precios: “Que se metan los productos en el orto”

Después de un día clave para el gobierno libertario, con la liberación parcial del cepo saliendo a la cancha, el préstamo del FMI casi en el bolsillo, un fugaz festejo futbolero en el Ministerio de Economía y la visita del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, a la Casa Rosada, en un nuevo espaldarazo de Donald Trump a su aliado sudamericano, el presidente Javier Milei tuvo una jornada a pleno que, tras haber dado una entrevista a Luis Majul en El Observador, cerró este lunes con una charla con Alejandro Fantino que duró más de cuatro horas en el canal de streaming Neura Media.

Allí, el mandatario recurrió a una frase categórica para explicar sus principios económicos y defendió el principio de imputación de Carl Menger para argumentar contra aquellos que creen que el nuevo precio del dólar oficial, más alto que la cotización previa a la liberación de la moneda estadounidense con un esquema de bandas (este lunes, el valor ofcial de la divisa cerró a $1.230 según Banco Nación) : “Los precios son los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios”, sostuvo el Presidente, y sobre la posible reacción de empresarios frente a la liberación cambiaria, agregó: “Que se metan los productos en el orto. Es una muy buena explicación”.

El Presidente dio su impresión sobre la salida parcial del cepo al dólar y sostuvo que “el escenario” contempla que el valor libre de la divisa norteamericana, con el paso de los días, “se vaya al piso de la banda”, fijada en los $1.000.

“Es porque no tenés pesos circulando. Todos los factores monetarios de la Argentina llevan al tipo de cambio a la baja”, insistió el mandatario, quien además reveló que el piso de $1.000 fue por insistencia del ministro de Economía, Luis Caputo: “Yo hubiera puesto la banda más abajo”, planteó.

Sobre una hipotética dolarización, dijo que eso “depende de la voluntad de los individuos”. “Planteamos la dolarización exógena y no lo hicieron las personas...usan los pesos”, sostuvo.

A su vez, remarcó que la reciente salida parcial del cepo al dólar “es totalmente diferente a la de (Mauricio) Macri”. Al respecto, detalló que esta vez se tomó la medida en un contexto de “emisión cero y flotación cambiaria libre”, a diferencia que en la época del líder del PRO, cuando se adoptó a inicios de su gobierno y unos tres años después debió volver a implementar el control de cambios antes de entregar el poder a Alberto Fernández.

“Estas ideas las estoy craneando hace diez años. Cómo se sale de un cepo lo había hecho para el gobierno de Macri”, recordó el Presidente.

También reveló que antes de asumir “tenía otro ministro de Economía” en mente y no a Luis Caputo. “Vi la convicción de `Toto`, la misma de lo que yo quería hacer, y le dije si quería ser mi ministro”, sostuvo.

También, Milei apuntó duro contra opositores y periodistas que cuestionaron su reciente viaje a Estados Unidos en el que no se registró una foto con su par, Donald Trump.

“El tipo mas buscando en el planeta (por el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent) sale de su país. ¿A ver a quien? A `Toto` (Caputo) y a mí, justo el día que salimos del cepo. Vayan a buscarla al ángulo, mandriles inmundos”, disparó para responder a los cuestionamientos por su último viaje a Florida en el que no pudo verse las caras con el mandatario norteamericano: “No hablo directo con Trump pero (el canciller, Gerardo) Werthein trabaja codo a codo con Marco Rubio”.

Y agregó: “¿Vos te pensás que necesito una foto con Trump?”, al tiempo que explicó que ese encuentro no se produjo porque “se le rompió el helicóptero” al líder republicano y no llegó a tiempo al evento.

En la entrevista, Milei aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato. “¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro”, concluyó.

La advertencia al campo y el regreso de las retenciones

Más temprano, con Luis Majul en El Observador, el Presidente ya había salido a defender su propio “día de la liberación”, como llamó la jornada de este lunes en la que el Gobierno le puso un fin parcial al cepo cambiario. En ese marco, Milei negó que la flotación entre bandas de la moneda extranjera, que podría significar una devaluación del cepo de hasta un 30%, impacte en la inflación: “Los precios no tienen por qué aumentar”, dijo, al tiempo que presionó al campo para que liquide la cosecha antes de junio, cuando se impondrán nuevamente las retenciones que se quitaron parcialmente a principios de año. Y lanzó críticas a Mauricio Macri y Hernán Lacunza, quienes en 2019 volvieron a instaurar las restricciones a la compra de divisas.

“Si no aumento la cantidad de dinero los precios no tienen por qué aumentar. El dólar se está cayendo de manera brutal. Al haber sacado el cepo, el tipo de cambio no va a determinar la inflación”, afirmó Milei esta mañana en diálogo con Luis Majul en El Observador. El viernes pasado el IPC de marzo marcó un salto de 3,7%, aumento que podría repetirse en los próximos meses. Según el jefe de Estado, se trató de solo “un mal dato”.

“La suba no es una tendencia, es un mal dato pero entendible en la lógica de la estacionalidad en especial en marzo. Lo de educación es muy fuerte y si se libera deja de haber sobresaltos. Lo otro es la inestabilidad política que nos generaron en el último mes y medio. La política apostó contra el Gobierno. Durante un mes y medio envenenaron la sangre a toda la población”, apuntó Milei.

El mandatario insistió con la comparación del dólar con la papa de las verdulerías. “Si sube el precio de la papa, ¿eso va a derramar inflación en toda la economía? ¿El precio de la papa? El dólar es un precio más. Durante 90 años se pensó al dólar como un indicador líder. Acá la condición que cambia es que la cantidad de dinero está fija. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por exceso de oferta. Si no modifico la cantidad de dinero los precios no tienen por qué subir”, planteó Milei.

El Presidente esquivó como punto crítico del levantamiento del cepo la parcialidad de la medida, porque favorece a personas físicas pero aún condiciona a las empresas. “No existe más el 'dólar oficial', hay un dólar único, el dólar del mercado. La coyuntura de corto no es lo relevante”, afirmó.

Sí ató la medida al ingreso de fondos frescos del FMI, ya que mañana el organismo desembolsará U$S12.000 millones como primer tramo del nuevo acuerdo por U$S20.000 millones, respaldo que profundizará con mayor recorte a las cuentas públicas: “Esta vez es diferente porque lo que avalaba la suba en todos los demás precios acompañando al dólar era la emisión monetaria destinada a financiar al fisco”.

Luego presionó al sector agroexportador para que liquide su cosecha, que venía en pausa por la volatilidad de las últimas semanas. El Banco Central vendió el viernes U$S400 millones para contener la suba del dólar en línea con una fuerte sangría de al menos dos semanas. “Avísenle al campo que liquide ahora porque en junio le vuelven las retenciones”, desafió el Presidente. Desde enero pasado el poroto de soja bajó de 33% a 26%; el aceite y la harina de soja, del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasaron del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%. En su momento ya se sabía que la medida vence en junio.

En la misma entrevista Milei lanzó dardos sobre Macri y su entonces ministro Lacunza, que a fines del mandato de Cambiemos impusieron el cepo cambiario tras levantar el de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. También criticó las advertencias de otros economistas, como Carlos Melconian. “Lacunza es un mentiroso. El mismísimo Melconian decía que ni Coperfield podía sacar lo que teníamos. Intentaron generar inestabilidad los cucarachos y econochantas”, planteó el Presidente.

Con información de agencias.

IG