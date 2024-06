Milei defendió a Pettovello y arremetió contra los “destituyentes” que buscan “voltear al Gobierno”

Mientras en el recinto del Senado se debatía la ley Bases, Javier Milei expuso este miércoles en una nueva edición del evento de Economía, Finanzas e Inversiones (ExpoEFI) que se lleva adelante en La Rural. En un discurso plagado de ataques a sus detractores, el Presidente hizo una férrea defensa de la cuestionada ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y ponderó los principales lineamientos económicos de su gobierno. “Me van a tener que sacar muerto de la Rosada para lograr quebrar el déficit fiscal”, lanzó en uno de los tramos más calientes.

“Critican la gestión de Pettovello por un margen de error del 3 en 1.000. Se nota cuando uno no llena los sobres”, deslizó el Presidente en referencia a las polémicas por la entrega de alimentos que cruzan a la cartera de Capital Humano, que es comandado por una de sus mejores amigas, a la que llegó a calificar como “la mejor ministra de la historia”. “Se está del lado de la ministra Pettovello o del lado de los chorros”, sentenció.

Milei había comenzado su alocución haciendo un repaso por los números de los indicadores que recibió, para después destacar que con su plan económico que alcanzaron el superávit financiero en un mes. “Creíamos que lo íbamos a lograr en un año y en enero lo obtuvimos; también en febrero, marzo, abril y mayo”, enfatizó. “Logramos todo esto a pesar de la política”, añadió el mandatario y dijo que es por eso que “están violentos”.

En ese sentido, Milei dio a entender que si se hubiera conseguido la aprobación de la ley Bases en el verano, eso “hubiera hecho que el ajuste fuera menos doloroso”. “Pero a la política no le importa la gente, sino hacer negocios con la de la gente”, apuntó el mandatario durante su discurso, antes de viajar a Italia para participar del G7. “A veces, Argentina es un país muy raro”, remató, en un latiguillo que repitió en varias oportunidades a lo largo de su exposición.

En otro pasaje de su discurso, apuntó contra “los destituyentes” que buscan “voltear al Gobierno” a partir de especular con el dólar. “El tipo de cambio más alto no obedece a cuestiones monetarias, sino a un conjunto de chorros, brutos y delincuentes, que quieren reventar el equilibrio fiscal para voltear al Gobierno”, arremetió.

“Siempre estuve del lado del shock y no iba a cambiar al estar de este lado del barco. Los programas de shock siempre fueron exitosos y los gradualistas terminaron mal. Para hacer gradualismo necesito financiamiento. Igual no lo iba a hacer porque no creo en el gradualismo. Elegir el gradualismo es elegir que los que ajustan son el sector privado y no para la política”, amplió.

Además, el Presidente le respondió a quienes, según él, lo critican por sus viajes al exterior. “Parte del trabajo es que viaje, y es interesante porque yo odio viajar y ahora me critican porque viajo mucho. Les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en Corporación América y mi trabajo implicaba viajar mucho y yo odiaba tener que viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan. Ahora extraño por cinco y me putean porque viajo. Odio viajar”, explicó Milei, que en los seis meses de gestión ya lleva 30 días fuera del país.

La de este mediodía no será la única intervención de Milei ante un auditorio que dará durante el día. Por la tarde, 18.30, el Presidente expondrá en el Hotel Hilton, en el marco del Congreso Económico Argentino (CEA), que comenzó este martes y ya tuvo entre sus disertantes al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. El mandatario hablará en momentos en que se estará definiendo la suerte de su proyecto de reformas en el Senado, que si es aprobado deberá volver a ser revalidado por la Cámara Baja para convertirse en la primera ley sancionada en la gestión Milei.

