Milei defendió los U$S20.000 millones que le dará el FMI y negó una devaluación: “La deuda va a bajar después de esto”

El presidente Javier Milei aseguró este jueves en referencia al acuerdo con el FMI que “después de esto la deuda va a bajar”. También afirmó en entrevista con radio El Observador que “de ninguna manera” habrá una devaluación porque “faltan pesos, no faltan dólares”.

El mandatario destacó que el programa que está trabajando el Gobierno con el FMI es “absolutamente diferente” a otros acuerdos que el organismo cerró con Argentina y otros países, tal como anunció del ministro de Economía, Toto Caputo.

“Este acuerdo no sube la deuda porque se toman los fondos del BCRA para pagar la deuda del Tesoro con el Central. Implica que al mejorarle el respaldo a los pesos en circulación, la moneda se fortalece y tenés menos inflación. La deuda va a bajar después de esto porque los títulos no cotizan a la par. Vamos a hacer un saneamiento del Central con caída de la deuda”, afirmó.

“No solo terminamos con deflación en dólares sino que sacamos de la pobreza a más de 10 millones de personas y el PBI subió. Es la primera vez que el ajuste se hizo castigando al Estado y no al sector privado. Eso no lo pueden ver, no sé si por obtusos, necios o presentan déficit de IQ severo”, comentó el mandatario. “Esto no es solo economía, hay otras cosas. Se mezcla la política. Es mucho más delicado que lo que puede pasarle al mercado. Acá hubo un intento de golpe institucional político, en la calle y en el mercado. El mercado es solo una parte”.

En ese sentido, añadió: “Días atrás el kirchnerismo quiso hacer un golpe en el Congreso por la vía institucional. Che Cristina (en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa, ese es el dato: Está quemando las naves”.

Respecto de su criticado discurso en el Foro de Davos, insistió: “Lo de Davos no fue un error. Si la sociedad no quiere admitir que le lavaron el cerebro, lo lamento. Me caracterizo por decir verdades incómodas. Hablé del tema de los woke y hubo 400 millones de personas tuiteando sobre mi discurso, ¿de qué fracaso hablan?”

“Que me acusen de lo que quieran, también me acusan de nazi y debo ser la persona más pro Israel del mundo. Estoy cansado de la mentira, no se puede construir nada sobre eso. Mientras no admitan que no fueron 30 mil, no se puede discutir. Quieren cerrar el debate porque hay una mentira. Los desaparecidos fueron 8.753, una aberración. Condeno lo que hicieron las Fuerzas Armadas porque tienen el monopolio de la violencia y por más que el otro actúe mal, no te da derecho a actuar mal. Del otro lado también hubo crímenes y deben ser considerados criminales. La metodología de desaparición de personas la inventó el peronismo”, añadió. “Quieren imponer la versión tuerta de Carlotto y Bonafini”.