Luis Caputo reveló que el nuevo préstamo con el FMI es por U$S20.000 millones

Las ocho rondas consecutivas de ventas de reservas por el Banco Central para contener la suba del dólar obligaron a Luis Caputo este jueves a dar la cifra que hasta ahora el gobierno de Javier Milei guardaba entre siete llaves: de cuánto será el nuevo préstamo que el FMI le otorgaría a la Argentina. El ministro precisó en U$S20.000 millones el nuevo acuerdo, aunque aseguró que está supeditado a que sea aprobado por el staff del propio organismo multilateral.

Caputo reveló el monto, según dijo esta mañana en una conferencia ante empresarios de seguros, luego de hablar ayer con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva. “Estaría bueno que pueda decir el monto”, contó el ministro en público sobre su conversación con la funcionaria del organismo multilateral a partir de lo que caracterizó como un contexto de “desestabilización” contra el Gobierno en las últimas semanas a partir de la marcha de jubilados con hinchas de fútbol, luego el intento de la oposición de frenar el acuerdo en el Congreso y, por último, las presiones públicas por una inminente devaluación.

“El monto que nosotros acordamos que iba a someterse a aprobación del staff del Fondo es de 20.000 millones de dólares”, dijo Caputo. Además, reveló que el país está negociando con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) “un paquete de libre disponibilidad”.

“Siempre para reforzar las reservas del Banco Central”, aseguró el funcionario. Dijo que las reservas brutas del país subirían a cerca de U$S50.000 millones.

Caputo aclaró desde el incio de su discruso que aprovechaba su invitación a la conferencia de seguros para salir al cruce de los “intentos de destabiilización” de la oposición y los rimores de devaluación y corridas cambiarias. Este miércoles, el dólar blue saltó a $1.310, con un alza del 1,1%. El contado con liquidación llegó a alcanzar los $1.301, tras eincrementarse 0,4%, y terminó en 1.294, con una baja del 0,2%, por la intervención fuerte del Banco Central, que sigue quemando reservas mientras defiende un tipo de cambio oficial sobrevaluado y sigue la indefinición sobre el nuevo ritmo de devaluación que le impondrá el Fondo Monetario Internacional (FMI). En tanto, el dólar MEP (Mercado Electrónica de Pagos), que subió 0,4%, a $1.299, descendió por la intervención oficial para cerrar en 1.295, con lo que moderó el aumento al 0,1%. La presión sobre los tipos de cambio paralelos tiene que ver con la expectativa de los operadores financieros de que el nuevo endeudamiento con el FMI implique una depreciación más acelerada del peso oficial, contra un dólar que por ahora sólo aumenta el 1% mensual en esa plaza controlada por el cepo.

Para el ministro, desde que la administración Milei ganó las elecciones presidenciales y asumió en diciembre de 2023, “el tipo de cambio se movió solo el 15%”. Para Caputo, frente a los saltos cambiarios de los últimos días y los rumores de devaluación, “desde el minuto uno hay una intención de desestabilizar al Gobierno”.

“Hay una especie de necesidad y urgencia de desestabilizar al gobierno de Javier Milei. La oposición, esta necesidad y urgencia, no la puede canalizar con un DNU porque no son Gobierno. Y lo hacen organizando una marcha violenta como la de hace dos miércoles, que nos hizo recordar los peores momentos. Los barrabravas son Heidi al lado de lo que vimos en esa marcha. No contentos con eso hubo una fuerte intervención de la oposición al más alto nivel para tratar de voltear la sesión en el Congreso para que no salga el acuerdo con el FMI. Y después, mandaron una carta al Fondo diciendo que no iban a aceptar ese acuerdo (Nde la R: los legisladores de Unión por la Patria denunciaron en una carta dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, que ”se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica“).

Asimismo, el titular de Economía se quejó por “lo que se dice sobre lo que está pasando, porque la gente escucha lo que dicen, esos rumores que intentan desestabilizar, que el Fondo exigía devaluación, que el acuerdo iba a ser de US$3.000 o US$5.000 millones”, para aclarar finalmente la cantidad que el Gobierno espera que llegue desde el organismo de crédito: “El monto que nosotros acordamos con el staff del Fondo, que ellos iban a someter al análisis del Board, que es en definitiva el que dice si se aprueba o no, es de US$20.000 millones. Y estamos negociando con el Banco Mundial, el BID y el CAF un paquete de libre disponibilidad con el único objetivo de reforzar las reservas del Banco Central. Entonces, el total sería de unos US$ 50.000 millones”, terminó CXaputo con uno de los misterios de los últimos días.

Entre los argumentos para justificar el pedido de este nuevo endeudamiento con el FMI, el Ministro repasó que en los primeros seis meses de gestión libertaria “terminamos con el déficit cuasi fiscal y con la emisión monetaria, lo que nos permitió retomar la negociación con el Fondo para un nuevo acuerdo. Con un ajuste fiscal que rompió tres mitos: uno, que no se podía hacer, e hicimos cinco en un mes; el segundo, es que ese ajuste tenía que ser brutalmente recesivo, de más de 15 puntos de PBI. Y nosotros hicimos un ajuste expansivo, la economía se expandió más de 5%; y el tercero es que era socialmente inaceptable. Y la realidad es que la gente está contenta con que le cuidemos su plata. Es un cambio de mentalidad importantísimo”, detalló.

Además, para Caputo, “en lo monetario, financiero y cambiario se hizo mucho y es muy importante. Recibimos un BCRA destrozado, en los pasivos y en lo activos. Heredamos un desbalance monetario fenomenal, con un sobrante en Leliqs y una demanda de dinero colapsada. La gente se quería sacar los pesos de encima”.

“En diciembre de 2023 había una inflación de 25,5%. Y evitamos la hiperinflación, aún con equilibrio fiscal. Y eso hubiera sido terrible. La oposición lo hubiera usado para decir ‘ven lo que pasa cuando se hace un ajuste fiscal, termina en hiperinflación’. Por eso pusimos una tasa fiscal fuertemente negativa. Y en vez de generar un parate mayor, generamos el bono BOPREAL que fue fundamental, que nos permitió amortiguar cualquier suba en el tipo de cambio y empezar a resolver el problema de los importadores con sus proveedores del exterior y recomponer esa cadena que estaba rota porque el BCRA no le había dado los dólares que les había prometido”, explicó.

Según el jefe de Hacienda, “a partir de esos logros, pudimos iniciar estas charlas para llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo. La diferencia con otros préstamos es que estos fondos van a ser solo para recapitalizar el activo del BCRA, no para refinanciar gastos. Todos preferimos pesos que estén respaldados. El nivel de respaldo que vamos a tener cuando salga el acuerdo, no lo tuvimos nunca, ni siquiera en la convertibilidad. Algo que nuestra generación nunca ha vivido. Y además, con superávit fiscal”, concluyó en su discurso ante ante empresarios de seguros.

MC