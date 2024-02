Milei echó al jefe de la Anses y a la secretaria de Minería, dos funcionarios del peronismo, en represalía por el rechazo a la ley ómnibus

A un día de cumplir dos meses como presidente de la Nación, Javier Milei echó este viernes al director de la Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royón. Lo hizo en represalia por la falta de apoyo en la Cámara de Diputados a su proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, más conocido como ley ómnibus, que debió ser retirada en plena sesión porque venía siendo rechazada en su articulado por amplios márgenes de votos en contra.

“La Oficina del Presidente de la República Argentina comunica que el presidente Javier Milei ha solicitado la renuncia del titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, y de la secretaria de Minería de la Nación, Flavia Royón. Sus respectivos sucesores serán anunciados por este medio en los próximos días”, dice el comunicado publicado en X (Twitter).

Y continúa: “La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del Estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defenderlos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo”.

Giordano venía de ser ministro de Economía de la última gestión del peronista no kirchnerista Juan Schiaretti como gobernador de Córdoba y Royón fue la última secretaria de Energía de la presidencia de Alberto Fernández; llegó al puesto con la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, en agosto de 2022.

Alejandra Torres, diputada cordobesa de Hacemos Coalición Federal, es la esposa de Giordano y una de las legisladoras que votó en contra parte del articulado de la ley ómnibus. Fue incluida por el presidente Milei en su lista de diputados que votaron “en contra del pueblo”. El despido de Giordano, por tanto, ya venía siendo anunciado tras bambalinas.

Royón, a su vez, es una funcionaria que responde políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Las salidas de Giordano y Royón se suman a la del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, anunciada el 26 de enero y confirmada también este viernes.

El desargo de Giordano

Minutos después de conocida la decisión de Milei, Giordano realizó su descargo por la misma red social y señaló: “Más allá de no compartir los motivos del pedido de mi renuncia, agradezco la confianza puesta en mí para el cargo, especialmente de la ministra Sandra Pettovello. Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en Anses. Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina”, dijo el ahora exfuncionario.

JJD