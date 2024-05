Milei, frente a las críticas de un cronista: “Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”

“Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso. Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”, le respondió Javier Milei a un cronista que le dijo: “La gente no llega a fin de mes, Presidente” a la salida de su presentación en La Rural.

La expresión surgió luego de una serie de preguntas en torno a los alimentos que el Gobierno tiene disponibles, pero no reparte a comedores como confirmó el vocero presidencial, aManuel Adorni. Consultado acerca de por qué no se reparten, Milei dijo: “Sí, se están repartiendo, lo que pasa es que hay gente que curra que está perdiendo su curro”.

El Presidente participó esta tarde del cierre de la edición 81° de la Exposición Angus de Otoño Indoor en La Rural convocada por la Asociación Argentina de Angus (AAA).

MM con información de la agencia NA.