Milei: “Nunca me imaginé ser Presidente”

El presidente Javier Milei encabezó el saludo a los deportistas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París 2024. En su discurso, destacó los valores que otorga la competencia deportiva y confesó: “Nunca me imaginé ser Presidente”.

Desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), ante la atenta mirada de la delegación de atletas que representará al país, señaló: “Todo lo que logren será fruto del trabajo que hacen”.

“Quiero felicitar a todos los atletas de alto rendimiento que están viajando a París en la cita olímpica. Es un orgullo inmenso, proporcional al tamaño del servicio que le brindan a la patria”, destacó el jefe de Estado.

Asimismo, afirmó: “Se trata de demostrarle al mundo quiénes somos como argentinos, un pueblo creativo y trabajador, que se esfuerza por la excelencia, que se exige a sí mismo, que sabe lo que es sobreponerse a la adversidad y abraza la competencia”.

En otro pasaje de su discurso, remarcó que el recorrido de cada atleta de alto rendimiento y la influencia de su deporte tallaron cualidades personales que “el día de mañana contribuirán a la sociedad de manera rica y aún insospechada, de manera que aún ustedes no imaginan”.

Otra vez, “las fuerzas del cielo”

Luego de haber recordado su paso como arquero de Chacarita, Milei les deseó éxitos a cada uno de los deportistas y manifestó que, de conquistar alguna medalla, “no será por azar, sino por el sacrificio que han hecho y el empeño que han puesto en perfeccionarse y competir”. Y volvió a pronunciar su oración religiosa, que también utilizó en su campaña electoral, al realizar una arenga a los atletas: “Todo lo que logren será fruto del trabajo que hacen. Recuerden que la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, concluyó.

En la previa a su exposición, saludó e hizo entrega de los símbolos patrios al voleibolista Luciano De Cecco y a la jugadora de hockey sobre césped, Rocío Sánchez Moccia, abanderados olímpicos.

También a los atletas paralímpicos Hernán Barreto y Constanza Garrone.

Acompañaron al Jefe de Estado el titular de ministros, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; el secretario y el subsecretario de Deportes, Turismo y Ambiente, Daniel Scioli y Julio Garro.

Completaron la delegación el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Un exministro kirchnerista, presente en el encuentro

Entre los invitados, se destacó la presencia del presidente de la Confederación de Hockey, Aníbal Fernández, con quien el titular de ministros intercambió algunas palabras en la previa al inicio del acto. “Lo conozco hace veintipico de años, siempre tuvimos una excelente relación y no tengo por qué perderla ahora. Pero soy lo que soy, peronista, peronista hasta la médula”, indicó Fernández en diálogo con CNN Radio.

“A mí no me capta nadie”, prometió el exministro de Alberto Fernández y detalló: “Juré 19 veces y siempre me vinieron a buscar. Si lo hacen, diría que no, no tengo nada que ver con este gobierno”.

Viaje a Francia y bilateral con Macron

Tras ser invitado por su par de Francia, Emmanuel Macron, el Presidente analiza la posibilidad de asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos en París. Fuentes presidenciales revelaron a esta agencia que el mandatario tiene en agenda hasta el momento estar presente el 26 de julio en la ceremonia que se realizará a orillas del río Sena. En un viaje exprés, en el que aprovechará para protagonizar una bilateral con Macron, retornará al país el 27 del mes.

JJD, con información de NA