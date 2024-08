Milei, listo para vetar esta noche la fórmula jubilatoria de la oposición, tras recibir a aliados en la Casa Rosada

El Gobierno tiene todo listo para vetar la nueva fórmula jubilatoria que fue impulsada por la oposición y aprobada por el Congreso la semana pasada. Según pudo saber elDiarioAR, Javier Milei estamparía su firma esta noche, luego de la reunión que encabezará con los jefes de bloques aliados a partir de las 18 en Casa Rosada. La intención del Presidente es explicarle a los legisladores las razones de la decisión, que fue tomada en junio, apenas el proyecto que estipula una recomposición mínima del ingreso de los jubilados fue aprobado por la Cámara de Diputados.

La Secretaría de Legal y Técnica ya tiene el documento preparado. Incluso, se especulaba con la posibilidad de saliera a la luz en el Boletín Oficial de este jueves, algo que finalmente no ocurrió. Al cónclave en Balcarce 50 fueron invitados el titular de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni; su par del PRO, Cristian Ritondo y el referente del MID, Oscar Zago, quien hasta abril estuvo al frente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja. A última hora se confirmó además la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El Presidente suele sostener que no va a “entregar” el equilibrio fiscal. Y, a través de sus redes, tampoco pierde oportunidad de bramar contra “la vieja política” a la que acusa de “llevar un siglo fracasando”. “Es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025”, escribió Milei, en una referencia implícita a las elecciones legislativas del año que viene.

“El costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales”, repiten como un mantra en Casa Rosada. Se trata del mismo argumento que ensayaron hace casi tres meses en el oficialismo, tras la media sanción en Diputados. Aquel contexto, sin embargo, era completamente distinto. El inminente veto presidencial llega ahora luego de una de las peores semanas para el oficialismo, cuya impericia política terminó empujándolo a dos derrotas al hilo en el Congreso.

El dato saliente de la votación de la semana pasada fue que el PRO, el espacio que es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, votó a favor de la iniciativa opositora. Se trató del segundo gesto opositor de parte de los amarillos comandados por Mauricio Macri en poco más de 24 horas. El accionar de la tropa del expresidente, que cenó nuevamente con Milei esta semana en Olivos, fue clave para que los senadores que le responden levanten la mano para sancionar el proyecto. Sin embargo, al día siguiente, Macri apoyó el veto que Milei confirmó que firmará. Jugadas confusas.

En junio, el Gobierno se mostraba confiado en que la unidad de acción lograda en el recinto de Diputados por bloques tan diversos alrededor de la fórmula jubilatoria no iba a replicarse en el futuro. En aquel entonces, no dejó de llamar la atención la reacción extremadamente confrontativa del Presidente contra el Congreso, primero en redes y luego durante su exposición en el Latam Economic Forum. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, vociferó el libertario desde el atril del evento empresario que se realizó en Parque Norte.

En esa línea, Milei replicó la semana pasada un mensaje en X contra los senadores que se aprestaban a votar a favor del aumento de las jubilaciones, en el que se los llamaba “cenadores”. “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”, fue el posteo de la cuenta de Instagram “Coherencia por favor”, y que compartió el Presidente, quien ya había señalado que vetaría todos aquellos proyectos de ley que la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras, aprobara en el Congreso y que implicaran un aumento del gasto público.

