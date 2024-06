Milei recibe el Premio Hayek en Hamburgo y ajusta agenda en Berlín: tendrá una “corta visita de trabajo”

Tras su paso por España, Javier Milei ya se encuentra en Alemania donde recibió el Premio de la Sociedad Hayek en Hamburgo y brindaba un extenso discurso. Luego, se trasladará a la capital Berlín, donde mañana domingo mantendrá un encuentro con el canciller Olaf Scholz. Ambos no mantendrán una reunión bilateral tras un cambio en el programa. En cambio, limitarán a una “corta visita de trabajo” con un encuentro entre ambas delegaciones, informó el Gobierno germano.

La secretaria de Presidencia, Karina Milei, y el primer mandatario llegaron a Hamburgo después de su paso por Madrid. Fueron recibidos por el diputado Fernando Iglesias, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto.

“Argentina vuelve al planeta del lado correcto, el de los países democráticos de Europa y el mundo, el lado de la democracia y de la libertad”, tuiteó el legislador.

Protestas en el recibimiento a Javier Milei en Hamburgo

Manifestantes de izquierda y antifachistas se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá la distinción.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

La reunión bilateral “fallida” en Berlín

Milei y Scholz no mantendrán una reunión bilateral en Berlín el próximo domingo tras un cambio en el programa. En cambio, limitarán a una “corta visita de trabajo” con un encuentro entre ambas delegaciones, informó el Gobierno germano. La repentina marcha atrás se produjo a pocos días de que funcionarios del gobierno del socialdemócrata progresista germano cuestionaran los modales de Milei y defendieran al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien el mandatario argentino mantiene una pelea personal con consecuencias diplomáticas.

“Se han dado cambios a corto plazo. Se tratará sólo de una corta visita de trabajo, es decir una reunión con las respectivas delegaciones”, señaló una portavoz del Ejecutivo alemán, Christiane Hoffmann, durante la rueda de prensa ordinaria.

Inicialmente estaba programado un recibimiento con honores militares por Scholz en la sede del jefe del Gobierno alemán, conocida como Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa.

La portavoz indicó que quedan cancelados el cara a cara entre Scholz y Milei, los honores militares y la comparecencia conjunta.

La cancelación de parte del programa no ha partido del Gobierno alemán, aseguró Hoffmann, ya que a éste le parece “correcto y adecuado” que haya ruedas de prensa conjuntas con todos los líderes extranjeros cuando esto sea posible. En otras palabras, la suspensión de la reunión bilateral provino de Milei.

La portavoz no dio explicaciones sobre el motivo de los cambios en la agenda, pero recalcó que “hay buenos motivos por los que no podemos hacer público cada detalle de la planificación y de las conversaciones” de antemano.

Para el gobierno alemán, los comentarios de Milei sobre Sánchez tienen “falta de gusto”

AB