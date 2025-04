Milei recibió al economista Huerta de Soto y afirmó: “Estamos llevando a cabo una estabilización exitosa”

El presidente Javier Milei recibió este jueves en Casa Rosada a uno de sus economistas favoritos, el español Jesús Huerta de Soto, en el marco de la visita del académico al país para recibir el premio Honoris Causa de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE).

En la previa al viaje a Roma para asistir a las exequias del papa Francisco, previsto para última hora de este jueves, el Presidente concurrió por la tarde a la sede de la ESEADE, donde le entregó el Honoris Causa a Huerta de Soto y dio un discurso destacando la figura del español, además de reiterar que “la economía argentina está creciendo y sube como pedo de buzo”.

“Se le otorga la máxima distinción a personalidades nacionales o extranjeras que se hayan destacado por su excelencia y mérito sobresaliente en campos del saber. Huerta de Soto es un economista, abogado y escritor español representante de la Escuela Austríaca. Es un brillante economista que ha contribuido significativamente al pensamiento económico”, lo presentó al inicio del evento una de las autoridades de la ESEADE.

Luego, Milei tomó la palabra y ratificó que la economía de la Argentina “está subiendo como pedo de buzo”, tal como había pronosticado el año pasado.

“Estamos llevando a cabo una estabilización exitosa. La inflación anual viajaba a 17.000% anual y hoy viaja al 6% anual...vaya que la teoría funciona, no hay nada más práctico que una buena teoría”, sostuvo el Presidente en tono irónico.

Además, comentó: “Dijeron que no íbamos a bajar la inflación y lo estamos haciendo. Luego dijeron que iba a haber una gran depresión pero después de abril se vio que no iba a ser así. Luego empezaron a decir q había una recuperación suave e insostenible socialmente. Después dijeron que era la pipa de Nike y después no les quedó otra que admitir que era una V corta. Estamos a décimas del nivel mas alto del EMAE, así que, si me permiten una licencia poética: estamos creciendo y la Argentina sube como pedo de buzo”.

Tras estas palabras, Milei le entregó el premio a su colega español, se abrazaron y gritó junto a los presentes en el recinto “Viva la libertad, carajo”.

Al encuentro asistieron además el ministro de Defensa, Luis Petri, y la diputada Lilia Lemoine.

El economista español es doctor en Derecho y Económicas, posee cuatro doctorados y es conocido por haber escrito múltiples ensayos, además de la tesis Socialismo, cálculo económico y función empresarial.

Milei sorprendió por la mañana de este jueves al referente de la Escuela Austríaca al irrumpir en los estudios de A24 donde Huerta de Soto se encontraba brindando una entrevista.

Junto a su vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, y el futuro cabeza de lista bonaerense, el diputado José Luis Espert, el mandatario secundó a uno de sus maestros en el set televisivo y se sumó a la charla con el periodista Antonio Laje.

Tras la entrevista, Huerta de Soto se dirigió a Balcarce 50 pasadas las 11.30, en compañía de una abultada delegación integrada por 21 miembros, para compartir un almuerzo con el mandatario.

Durante la noche del miércoles, a poco de haber llegado a Buenos Aires, Huerta de Soto había cenado con el jefe de Estado en la quinta de Olivos, donde decidieron inmortalizar el encuentro con una foto en la que se lo ve a Milei con el mameluco de YPF que, según confesó, utiliza para trabajar.

Posteriormente al acto en la universidad, el mandatario partía a Roma, escoltado por medio Gabinete, para participar de las exequias de Jorge Bergoglio.

MM con información de la agencia NA.