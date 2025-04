Milei dijo que “el ajuste es popular” y cruzó a Macri por la “compra” de dirigentes: “Que traiga la factura”

“El ajuste es popular”. “Como Suiza”. Una entrevista televisiva al español ultraliberal Jesús Huerta de Soto le sirvió al presidente Javier Milei para aparecer de sorpresa esta mañana y defender la marcha de su plan económico, luego de que el FMI desembolsara los primeros U$S12.000 millones del nuevo préstamo.

Milei defendió el rumbo de la economía al negar que haya caído el consumo, pese a que el INDEC reveló una nueva caída en supermercados, mayoristas y centros de compra del 0,3 por ciento. “La venta de supermercados está muy impactada porque cambió el modo de consumo. Hoy se compra todo por Mercado Libre. Los indicadores de consumo como las ventas de supermercados o shopping perdieron relevancia, si no entendemos eso, estamos fritos”, dijo el mandatario.

También planteó que la motosierra de su gobierno tiene sustento social porque aún tiene un amplio apoyo social. “El ajuste es popular”, afirmó. Y argumentó a partir de la medida de levantar el cepo al dólar, aunque nunca aclaró porque fue de manera parcial: “Siempre hemos planteado la política desde el lado moral, el lado más emblemático es el cepo. Era inmoral y había que sacarlo, no podíamos sacarlo el primer día. No duraba una semana en el poder si hacia eso”. Y agregó: “En el peor de los casos necesitábamos 15 mil millones de dólares para estar tranquilos, dije cuando tengo los 15 mil millones salgo. Todos dijeron que lo iba a hacer después de las elecciones. Entraron 10 mil millones y abrí”.

No papa, sí Macri

Milei apareció este jueves por la mañana en la pantalla de A24 de manera inesperada cuando el periodista Antonio Laje entrevistaba al economista ultraliberal Huerta de Soto, a quien el Presidente distinguirá esta tarde. No dijo nada al respecto de la muerte del papa Francisco ni de la visita ayer de Luis Caputo al FMI.

Pero sí se metió de lleno en la negociación electoral que el Gobierno tiene con el PRO y cuestionó a Mauricio Macri por haber denunciado que La Libertad Avanza “compró” dirigentes amarillos: “Que traiga la factura”, le espetó.

“Puede que un grupo minúsculo no quiera el acuerdo, pero el acuerdo marcha muy fuerte. Hay que arrebatarle la provincia al comunista Kicillof”, dijo Milei. Reconoció las figuras de Cristian Ritondo y Diego Santilli y le metió el dedo en la llaga a Macri, que ayer había dicho que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados” por el Gobierno. El libertario evitó nombrar explíticamente al expresidente. Sí mencionó a Manuel Adorni, con quien apareció en la TV para levantarle su imagen como primer candidato a la Legislatura porteña: “Es mi voz en la Ciudad”, dijo Milei.

En otro pasaje de la entrevista, Milei destacó el rol de Guillermo Francos frente a la Jefatura de Gabinete al revelar que su asunción al cargo fue “libertadora” dado que “se convirtió en un ministro que distribuye el juego”, aunque ubicó por encima del organigrama de importancia al asesor presidencial, Santiago Caputo, al remarcar que el control previo a su visado final lo realiza el consultor. “Hay un control político con Guillermo Francos, una segunda con Santiago Caputo y el que mete el gancho final soy yo”, explicó.

La IA en el Estado

Por otro parte aseguró que su gobierno “es el más reformista” de los últimos tiempos, y postuló que “aquellos países que son más libres crecen más y abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad”. “La contracara de esta sociedad que tenemos en nuestro ideal es el socialismo que ha generado caos, pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Por método indirecto, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, menos puede planificar el ser humano. El Estado es una interferencia”, expresó además.

Por último, Milei habló del “dilema de los prisioneros” al sostener que no es viable avanzar en la eliminación del Estado si el resto de los países del mundo tienen una fuerte presencia estatal, y puntualizó que la desarrollo tecnológico permitirá quitarle tareas y reducir su estructura. “Te desligas y es probable que el resto te termine invadiendo. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero no es incentivo compatible. Ese problema se va a resolver en términos dinámicos como por ejemplo el progreso tecnológico y la IA, eso me pone optimistas porque le va a quitar tareas al Estado”, concluyó.

Esta tarde, Milei disertará en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE) y le entregará el premio Honoris Causa a Huerta de Soto.

MC