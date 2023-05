Milei volvió a hablar de la venta de órganos y dobló la apuesta

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió a referirse a la venta de órganos luego de la polémica que generaron sus declaraciones de mediados de 2022. En esta oportunidad, evitó referirse de manera directa a esta propuesta, pero explicó que la solución a la falta de donantes debe seguir los mecanismos de mercado.

Milei explicó que, actualmente, en el país, son 7.500 las personas que necesitan un trasplante, mientras que mueren alrededor de 350.000 personas al año que, según lo estipulado en la Ley Justina, son potenciales donantes de órganos. Dicha normativa, sancionada en 2018 en recuerdo de la niña de 12 años que murió en 2017 a la espera de una trasplante de corazón, establece que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos salvo expresa constancia de los contrario.

La brecha entre los potenciales donantes y la cantidad de gente que necesita un trasplante implicaría, para Milei, que no hay un problema de cantidad sino de asignación que podría solucionarse con “mecanismos de mercado”.

“Vos no necesitás que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Sí tenés 350.00 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase”, explicó el actual diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con TN.

Según lo señalado por Milei, y fiel a su retórica crítica de las instituciones públicas, el responsable de que las 7.500 personas que esperan un trasplante no obtengan respuesta es el Estado. “Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, el resultado posterior es peor que el que tenías”, agregó.

El precandidato a presidente, además, destacó otras áreas en las que, según su criterio, la intervención estatal falla. “Lo vemos en los planes contra el hambre, que aumentan el hambre, o en los planes contra el desempleo, que aumentan el desempleo. Todo lo que toca el Estado lo hace mal. Hace daño”, especificó.

Desde que inició su campaña para las elecciones legislativas de 2021, que le permitió a su espacio ganar dos bancas en el Congreso Nacional, Milei planteó propuestas para reducir el margen de acción del estado. Este es el caso de su plan para eliminar la obra pública y avanzar hacia un sistema de iniciativa privada similar al modelo chileno. También prometió una baja del gasto público y de los impuestos que, según palabras del diputado, son el pilar de la “economía parasitaria” actual.

ACM con información de agencias