Milei volvió a pedir por la ley ómnibus, habló de la inflación, el dólar y apuntó a “los políticos que defienden sus tongos y quieren que el país reviente”

El presidente Javier Milei se refirió este lunes a la demora en la aprobación de la “ley Bases”, al paro de la CGT, a la suba del dólar y a la inflación. Con respecto a los incrementos en los precios, sostuvo que “suben en enero, por las vacaciones”, pero remarcó que, si se replica el 25 por ciento del IPC de diciembre, será “un buen dato”.

“Sería un muy buen dato… de ahí para abajo todo para festeja. Replicar el mismo número es el inicio del camino descendente de la inflación”, argumentó Milei en declaraciones el programa que conduce Ari Paluch en Rock & Pop.

“Frenamos la máquina de emisión de dinero para evitar esa dinámica explosiva”, agregó sobre el incremento de los precios que se había iniciado antes de que asumiera y continuó en estos días. Según el mandatario, “estamos frente a una catástrofe. Teníamos plantada una hiperinflación que no se soluciona con papelitos de colores. Priorizaron el consumo y destruyeron el ahorro y la inversión”, analizó. Y agregó: “Proponemos soluciones reales, con argumentación empírica y teórica. Cuando los políticos hacen sus picardías y no sale la ley pronto, el mercado pasa la cuenta. Por eso suben los dólares. Tenemos un Gobierno que quiere hacer las cosas en serio y del otro lado, un grupo de políticos que quiere defender sus intereses corporativos, es decir, sus tongos y están dispuestos a que el país se reviente”.

El paro del 24

Con respecto al paro convocado para este miércoles por la CGT y otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, Milei dijo que la medida de fuerza “va a demostrar que hay dos argentinas. Una que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia, en este país que fue el más rico del mundo y hoy es el 140. Un país que pasó de ser un faro de luz del mundo, que recibía a personas de todos lados, se convirtió en un país con 50% de pobres, 10% de indigentes...es el modelo que defiende toda esa gente. ¿Queremos ese modelo o el modelo que nos pone en el camino de ser un país desarrollado, que es el que nosotros proponemos? Hay algunos sindicalistas que entienden la naturaleza del problema. No se crean empleos en el sector privado desde el año 2011 y tenés clavada la cantidad de puestos de trabajo en seis millones. Hay algunos que no la ven porque están cegados ideológicamente y otros que no la ven porque defienden sus privilegios de casta y sus tongos”, concluyó.

El cepo

Sobre una eventual salida del cepo al dólar, el mandatario dijo: “Nosotros vamos a estabilizar la economía, en cuanto limpiemos el sobrante monetario y saneamos el Banco Central, vamos a liberar el mercado de cambios”.

Por otro lado, minimizó el incremento de la brecha entre el dólar oficial y el blue y los financieros: “Había bajado muy rápido la brecha, esa es la realidad”, planteó. Y sobre los motivos de la suba de la brecha responsabilizó a las demoras de la oposición para tratar la ley ómnibus: “Está impactando que los políticos juegan a hacer sus picardías y defender sus tongos, están dispuestos a que el país reviente. No la ven por estar cegados ideológicamente y otros porque tienen tongos”

El populismo y los salarios

Sobre la situación económica, insistió en que “el problema son los salarios, en Argentina son muy bajos, no necesariamente el problema son los precios”. “Venimos de un proceso populista y cuando exacerbás el consumo y castigás el ahorro y la inversión, no tenés productividad y eso hace que haya sueldos miserables”, subrayó.

“El populismo no salió gratis, tendríamos que tener ingresos doce veces más grandes, pero creer que se puede arreglar esto imprimiendo billetes es engañar a la gente”, se quejó Milei.

Además, el libertario recordó que Néstor Kirchner “vivía jactándose de los superávits gemelos” pero a él el 10 de diciembre pasado le dejaron “17 puntos del PBI de déficit”.

La respuesta a los artistas que reclaman que no se desfinancie el sector de la cultura

Además, Milei reiteró que en las cuentas del Estado “no hay plata” y afirmó que por eso debe elegir “adónde van” esos recursos, al responder los cuestionamientos de artistas por el desfinanciamiento de la actividad cultural que implicarían muchas de las medidas de la ley 'Bases'.

“O ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantener el alto nivel de vida de ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, contrapuso el mandatario

Con información de agencias.

IG