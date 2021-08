La ministra Frederic está en Corrientes y sigue de cerca la investigación por el ataque a Arias

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, repudió este viernes la agresión sufrida por el diputado correntino Miguel Arias, y ratificó el objetivo de su presencia en la provincia para "atender la investigación", al tiempo que no dudó en calificar al hecho como un “acto de violencia política, ya que fue en el contexto de una campaña, con los candidatos presentes”.

Fernández, sobre el ataque al diputado correntino: "En un Estado de Derecho la violencia política resulta inadmisible"

Saber más

La funcionaria nacional detalló que estuvo reunida con los fiscales, el ministro de seguridad correntino y el jefe de la Policía local. “Venimos a traerles tranquilidad, el apoyo del Presidente de la Nación y este sentimiento de indignación que deja este hecho en la Argentina del Siglo XXI. Que sepan los correntinos que el gobierno nacional está con ellos para colaborar en que este hecho sea esclarecido muy rápidamente, que es lo que le va devolver la tranquilidad a los correntinos”, señaló en una conferencia de prensa realizada en el municipio de Paso de los Libres para actualizar las últimas novedades respecto al atentado que sufrió Arias.

Asimismo, Frederic confirmó que se solicitó a Gendarmería “una Unidad Pericial paran realizar la reconstrucción del hecho, en horas de la noche. Hay custodia de Policía Federal para los candidatos que lo requirieron y nos ofrecimos a participar de la pericia que se va a hacer de la camisa de Arias. Además, vienen dos brigadas federales de investigación de Misiones y la Prefectura que puede hacer patrullajes en el río Uruguay”.

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Mil lianas por Agustina Larrea

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Además, la titular de Seguridad recalcó que Corrientes “no corre riesgo de intervención federal y el Presidente también lo entiende así. Este hecho no va a empeñar el proceso democrático”, al tiempo que sostuvo que las autoridades provinciales y judiciales “estuvieron muy agradecidos, nos escuchamos, preguntamos, vimos las pruebas, apareció un video que está a disposición del fiscal y ahora hay que ver qué pasos se siguen”.

Por otra parte, Gloria Pared, candidata a viceintendenta por el Frente Corrientes de Todos en la localidad de Tapebicuá, de 800 habitantes, quien era la oradora al momento en que Arias fue atacado este jueves con un balazo, se mostró consternada previo a la conferencia de prensa de Frederic: "Acabo de mirar el video que me llegó a mi teléfono, estoy conmocionada, no puedo hacer un comentario porque el disparo estaba dirigido a mí, el video está claro, yo estaba hablando cuando se dio el disparo. El disparo vino directo a mí que estaba de pie", expresó. Para Pared, “todo pasó muy rápido. Es muy raro que quien disparó haya desaparecido, así como así. Nos conocemos todos, somos todos vecinos. Esto es increíble, terrible”, lamentó y le deseó una pronta recuperación a su compañero de militancia: “Que se mejore, Dios quiera que se mejore. Y que esto no quede impune, que se investigue cómo fue, quién fue, para quién era ese disparo”.

En tanto, Martín Ascuá, intendente de Pasos de los Libres, volvió a repudiar "absolutamente este hecho salvaje en pleno proceso de la democracia. Quiero agradecer profundamente la presencia de la Ministra de Seguridad, el compromiso del Ministerio del Interior, de las Fuerzas de Seguridad y del Presidente, que nos ha enviado su apoyo”. Y agregó: “Pedimos al fiscal actuante un pronto esclarecimiento del hecho".

Participaron de la conferencia de prensa, además de Frederic y Ascuá, el secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks; el Jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández; el Superintendente de Investigaciones Federales de la PFA, Mariano José Giuffra y el Secretario de Interior del Ministerio del Interior, José Lepere.

Parte médico

El hospital Escuela "General San Martín" de la Capital de Corrientes, donde se encuentra el diputado, difundió en la tarde de este viernes el último parte médico: “El paciente Miguel Arias se encuentra en terapia intensiva, bajo tratamiento, su condición es estable, bajo estrecha vigilancia de sus heridas. Tiene una leve asistencia con bajo requerimiento de oxígeno. Se encuentra estable, con pronóstico reservado, de acuerdo a su evolución”.

El diputado fue atacado con un arma de fuego calibre 22 por una persona cuya identidad se desconoce. Medios locales consignaron que el disparo se habría hecho desde un auto en movimiento.

Comunicado del Frente de Todos

IG