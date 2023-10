Morales contra Macri y Bullrich en el acto conmemorativo de Alfonsín: “No nos van a llevar por el camino de la negación de la dictadura”

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reivindicó esta tarde el legado del expresidente Raúl Alfonsín y apuntó contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich por llevar a Juntos por el Cambio (JxC) al “camino de la negación de la dictadura” como consecuencia del acuerdo con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“La decisión de un par de dirigentes está rompiendo (Juntos por el Cambio) y nos quieren llevar a otra peor opción como es Javier Milei. Hoy el fundamentalismo se está disfrazando de libertario. No nos van a llevar por el camino de la negación de la dictadura, de la negación del Holocausto, de la venta de órganos, de la privatización de la salud, de la destrucción del Banco Central”, aseguró el ex precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Así se manifestó en el acto que se celebró a las 19 horas en la Plaza Estado del Vaticano, en el centro porteño, para celebrar el 40° aniversario de los comicios que marcaron el retorno a la democracia con el triunfo de Alfonsín. El candidato del radicalismo se impuso con más del 52% de los votos ante el postulante del Partido Justicialista, Ítalo Luder, en las primeras elecciones tras el período de la última dictadura cívico militar.

Según destacó Morales ante la prensa, dicha victoria permitió “salir de la noche más oscura que vivió la República, sentar a los genocidas en el banquillo de los acusados, terminar con la Ley de Autoamnistía y sentar las bases fundantes de una nueva democracia que ha tenido muchos logros para la República Argentina y que tiene muchas deudas pendientes”.

En este marco, además, señaló que a 40 años de la recuperación de la democracia, ya “deberíamos haber madurado en distintos sentido, en especial de tolerancia” y cuestionó la decisión del ex mandatario Mauricio Macri, la ex candidata presidencial Patricia Bullrich y otros dirigentes del PRO de respaldar a Javier Milei rumbo al balotaje. “Los que se creen dueños de JxC, o creen que JxC es una empresa, le decimos que no. Basta, se terminó”, advirtió luego de desligarse de la derrota en los comicios nacionales del 2019 y del ex presidente: “No tenemos nada que ver con Mauricio Macri”.

Y agregó: “Necesitamos de un partido que se renueve. Tenemos cuatro años para trabajar incansablemente, desde el rol de oposición. No nos corre nadie, nadie nos manda ahora. Solo manda la UCR, el destino de la UCR”.

El senador y ex precandidato a jefe de gobierno porteño, Martín Lousteau, fue otro de los oradores del evento. Llamó a “celebrar la democracia” y advirtió sobre quienes “se tientan con avasallar las instituciones con la excusa de que quieren modificar el statu quo” en alusión al candidato de La Libertad Avanza.

“Hay muchas cosas que parece que no están en riesgo y a veces empiezan corrientes que las ponen en estado de fragilidad”, sumó el legislador radical. Ratificó su posición neutral de cara al balotaje ─dado que rechaza el peligro que supone a la vez la tentación a la hegemonía y la deriva autoritaria─, pese a que Morales había confirmado más temprano que el radicalismo hará todo lo que esté a su alcance para evitar un eventual triunfo de Milei.

Además, criticó a aquellos que califican su postura como “tibia” camino a la segunda vuelta y, al igual que el gobernador de Jujuy, apuntó contra Macri y Bullrich, quienes habían señalado aspectos negativos del candidato libertario previo a los comicios del pasado 22 de octubre. “Tibio es renegar de todas las convicciones que uno tiene para ir corriendo detrás de alguien que uno anduvo criticando durante la campaña”, sentenció.

Durante el acto también hablaron la presidenta de la UCR Capital, Mariela Coletta, y el ex diputado Marcelo Stubrin. Además, estuvieron presentes la diputada nacional Carla Carrizo, el diputado provincial de Propuesta Republicana (PRO), Daniel Lipovetzky; los integrantes de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), Sergio Abrevaya y Margarita Stolbizer; el dirigente radical Enrique “Coti” Nosiglia; el expresidente de Boca, Daniel “Tano” Angelici; y el ex vocero de Alfonsín, José Ignacio López.

