Murió el empresario Juan Chediack, uno de los arrepentidos en la “Causa Cuadernos”

El empresario Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y uno de los arrepentidos en la llamada “Causa Cuadernos”, falleció este lunes producto de las graves heridas sufridas tras estrellarse una avioneta cuando despegaba del Aeropuerto de San Luis.

“Desde el Hospital Central doctor Ramón Carrillo informamos que Juan Chediack, de 69 años, quien se encontraba internado en Cuidados Críticos con pronóstico reservado, luego de sufrir en el día de ayer un accidente aéreo, ha fallecido hoy a las 10. Desde la institución enviamos nuestras condolencias a su familia”, según se informó oficialmente.

El accidente se registró alrededor de las 9:15 del domingo cuando la aeronave despegaba para dirigirse al Aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires y uno de los pilotos murió, mientras que el otro está internado en grave estado.

En el momento en el que se produjo el hecho, al parecer por los fuertes vientos imperantes en la zona puntana con ráfagas que llegaban a los 80 kilómetros por hora, la avioneta Beechcraft G36 Bonanza del aeroclub de Mendoza con matrícula LV-GLQ se desestabilizó en el despegue y terminó estrellada contra el alambre tejido que rodea el aeropuerto.

Además de Chediack, también se encontraban a bordo el piloto Esteban Asprella, de 36, y el tripulante Juan Ignacio Bilasio Barbeito, de 51, informó el sitio de El Diario de la República.

Los tres hombres fueron trasladados al Hospital “Ramón Carrillo”, de San Luis capital, con heridas graves.

“Todos con diagnóstico de gran quemado, en asistencia respiratoria mecánica asociado a politraumatismos con compromiso óseo importante. Los pacientes están hemodinámicamente descompensados y sus pronósticos son críticos y reservados”, indicaron médicos del centro asistencial.

Horas más tarde se produjo la muerte de Asprella, quien había sufrido quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo. En el caso de Chediack, se indicó que presentaba quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo y su deceso se produjo este lunes.

Chediack fue presidente de la CAC entre 2014 y 2016 y en ese último año reconoció que la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López “sabían que había empresas que cobraban antes que otras”.

“Por supuesto que sabía que había coimas en Vialidad. Nosotros lo hemos dicho. La Cámara siempre estuvo en contra de esto. Hay causas abiertas desde el 2008 que nunca avanzaron y avanzan ahora. Lo había denunciado Elisa Carrió”, afirmó en la causa.

Además, reconoció que existía “el club de la obra pública” ante el fiscal Carlos Stornelli.

Con información de NA.

