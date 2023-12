“Que nadie se crea un elfo luchando contra un orco”: la respuesta de Juan Grabois luego de ser agredido en la calle

El dirigente social y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, respondió en su cuenta de X a la agresión que recibió al ser increpado en la calle por un transeúnte por estar tomando un café en el barrio porteño Palermo Chico. “Voy a aguantar todas tus agresiones con la paciencia que Dios me da en cada momento, que espero que sea mucha, porque no quiero engendrar más violencia”, escribió.

En su publicación, Grabois hizo referencia a las recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien calificó de “orcos” ─criaturas fantásticas de las sagas de J.R. R. Tolkien─ a quienes, desde el triunfo electoral de Javier Milei y previo a su asunción, empezaron a organizar movilizaciones contra el gobierno de La Libertad Avanza. “Los jóvenes no se van a quedar en casa y los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes en la calle”, había expresado el ex presidente de Cambiemos.

Nací en Argentina y cuando me toque la hora,

acá me quiero morir

Caminando... porque soy argentino, ciudadano y ser humano

No soy un orco

Voy a vivir

Caminando por la calle, en Lanús o Barrio Norte

Me voy a tomar el Belgrano Norte de Boulogne hasta Retiro

Un auto, el subte, el… — Juan Grabois (@JuanGrabois) 5 de diciembre de 2023

Esta noche, el dirigente social del oficialismo buscó diferenciarse de Macri y desestimó esa distinción política basada en obras literarias. “Que nadie se crea un elfo luchando contra un orco. Que ningún dirigente mande a juventudes a romper protestas, enfrentando pueblo contra pueblo, avivando un fuego que a él no lo va a quemar”, planteó.

Y agregó: “En este país no hay orcos ni elfos. Somos todos seres humanos, nosotros y ustedes; somos hermanos y hermanas enfrentados muchas veces sin sentido, otras veces por diferencias legítimas de ideas, de intereses que deberíamos poder resolver con un mínimo grado de civilización. Ni digo tomando un té con masa, pero sin personalizar cada conflicto porque los conflictos existen siempre. No tienen que terminar en violencia, para eso está la política, la protesta, la batalla de ideas. No tienen que terminar a las piñas, nadie tiene que poner en juego su integridad ni física, ni psíquica, espiritual, ni la de otro compatriota”.

Esta mañana, se viralizó un video en el que se veía a Grabois en una cafetería de Palermo Chico ─en la esquina de Cerviño y Salguero─ con su papá. Quien grabó el momento lo increpó y agredió verbalmente por encontrarse allí, llamándolo “gerente de la pobreza” y alegando que “se desconoce de qué trabaja”.

“Voy a aguantar tus injurias, que son mentiras, que reproducen mentiras previas, siempre las mismas, sin una sola prueba, mentiras reiteradas mil veces porque miente miente que algo queda: 'gerente de la pobreza', 'chorro' son mentiras o amenazas, un poco contradictorias, 'No vas a poder caminar por la calle' porque eso me lo podés decir, precisamente, porque estoy en la calle, a tu alcance”, indicó.

El dirigente de Unión por la Patria también destacó que él permanecerá en la Argentina y continuará circulando con libertad por todo su territorio independientemente de la tradicional distinción por nivel socioeconómico del espacio que subyace al ataque recibido. “Nací en Argentina y cuando me toque la hora, acá me quiero morir, caminando... porque soy argentino, ciudadano y ser humano. No soy un orco, voy a vivir caminando por la calle, en Lanús o Barrio Norte. Me voy a tomar el Belgrano Norte de Boulogne hasta Retiro, un auto, el subte, el colectivo; y si tengo que viajar en avión, me vas a ver en la fila de migraciones”, expresó en X.

“Si me invitan un café en Palermo, ahí me vas a ver sentado. O tomando mate con mucha azúcar en Fiorito, un api morado en Villa Celina, en Tabac con Calamaro, tereré con los guaraníes en Misiones, curanto con los mapuches en Chubut, un dorado pescador en Corrientes, una gaseosa entre cartonees, un guiso en el comedor del Bajo Flores con los vendedores ambulantes y los costureros. Mate cocido con la gente en situación de calle”, continuó.

