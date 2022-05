“No estamos conformes ni contentos”, dijo el Presidente sobre la inflación

“No estamos conformes ni contentos”, reconoció desde París el presidente Alberto Fernández sobre el nuevo índice de inflación que se conoció hoy y que indica que para el mes de abril los precios subieron 6 por ciento.

“El programa económico va a ayudar a la desaceleración de la inflación, pero no estamos conformes ni contentos, lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que hay hoy en Argentina”, sostuvo el Presidente durante una conferencia de prensa en la embajada argentina en París.

Una hora más tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) daba a conocer la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC): la inflación alcanzó en abril 6 porciento, apenas por debajo del 6,7 por ciento de marzo, con lo que acumuló 58 por ciento en los últimos 12 meses.

Desde París, donde ofreció una conferencia de prensa para medios argentinos en la que participó elDiarioAR, Fernández buscó dar explicaciones sobre la situación económica y señaló que un “porcentaje relativamente alto deriva del aumento de los precios en los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania”.

Fernández habló en la tercera escala de su gira Europea que lo llevó por Madrid, Berlín y ahora París. El objetivo del Presidente es también instalar en ese continente la idea que Argentina puede resultar una buena alternativa para comprar gas licuado siempre que esas potencias estén dispuestas a financiar la infraestructura para poder trasladarlo.

“Hay un porcentaje de esa inflación, que yo creo que es relativamente alta, derivada del aumento de precios en los alimentos como consecuencia de la guerra y muchos otros insumos”, dijo el Presidente.

“Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Ese elemento, esa causa, la causa externa, no la manejamos nosotros y la inflación es muy dañina. Debemos rápidamente parar este tema”, enfatizó.

Según dijo Fernández, ante este panorama, el objetivo del Gobierno es alentar “que las paritarias resuelvan ese problema -el de la inflación-, haciendo que los salarios crezcan por encima” del aumento de precios.

“El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación”, insistió, y describió los tres pilares del programa económico: “producción, trabajo y mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en economía, generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso y en eso tiene mucho que ver la inflación”, dijo.

Poco antes de dar paso a las preguntas de los periodistas argentinos que cubren la gira, Fernández utilizó el escenario de la Embajada para explicar la razón de su viaje: “Quiero explicar un poco el sentido de esta gira, porque me parece que muchos no lo entendieron. Yo presido la CELAC, una organización que reúne a los países de toda América Latina y el Caribe. Hemos visto con mucha preocupación cómo han evolucionado los problemas en la economía y el mundo global a partir de la guerra”.

Durante su exposición, el Presidente buscó mostrarse como referente latinoamericano al asegurar: “Me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América Latina en este conflicto. Fuimos categóricos. No tenemos dudas de que Ucrania es víctima de una agresión y tenemos que frenarla cuando antes. Hay un mundo de la periferia, que no es el de los países más poderosos que está sufriendo mucho los efectos de esta guerra. Y yo me veo en la obligación moral y ética de llevar este mensaje a los que son actores”.