No, estas fotos y videos de protestas en Casa Rosada no se registraron en medio de la polémica por presuntas coimas en Discapacidad

La Justicia argentina allanó el 29 de agosto las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y de la droguería Suizo Argentina en el marco de una investigación por presunta corrupción que envuelve a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El caso estalló tras la difusión el 19 de agosto de audios atribuidos al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, donde se menciona que la hermana del presidente recibía un 3% del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

En esas grabaciones, Spagnuolo, removido de su cargo dos días después, afirma haber avisado al mandatario de la supuesta operatoria.

Pero, a diferencia de lo que aseguran los usuarios, no se han encontrado registros al buscar en Google sobre un cacerolazo frente a la Casa Rosada el 29 de agosto.

El canal C5N transmitió en vivo ese día desde la sede presidencial sin reportar disturbios, mientras que otros medios locales informaron sobre una reunión del presidente con su gabinete (1, 2).

Un registro del 13 marzo de 2025

“En Casa Rosada la paranoia es total. Ajústense los cinturones y Bienvenidos a un nuevo estallido social”, escribe un usuario junto a una fotografía de una multitud frente a la casa presidencial que se ha compartido en X y Facebook. Entre los manifestantes se ven banderas argentinas y, en las rejas de la sede del Gobierno, un cartel azul con la inscripción amarilla “Diego vive”, en referencia al exjugador de fútbol Diego Maradona, y un pañuelo blanco.

Otras entradas en Facebook, Instagram y X comparten un video de la misma protesta como si hubiese sido grabada el 29 de agosto de 2025.

Pero los registros corresponden a un cacerolazo previo.

AFP Factual —medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso— realizó una búsqueda inversa de la imagen viral que condujo a coberturas de medios (1, 2) sobre una protesta del 13 de marzo de 2025. Una de ellas le atribuye la instantánea a Redacción Rosario, medio que la publicó en la misma fecha.

La manifestación ocurrió un día después de incidentes en la marcha de jubilados del 12 de marzo, donde el fotoperiodista Pablo Grillo resultó herido.

Esa noche se escucharon cacerolazos en repudio de la represión en varios barrios de Buenos Aires y cientos de argentinos se movilizaron espontáneamente desde distintos puntos de la ciudad hasta la Casa Rosada, donde, hasta la madrugada del 13, exigieron la salida de Bullrich y de Milei.

Una búsqueda inversa con Google Lens del video viral llevó a registros de la manifestación desde otros ángulos donde se encuentran coincidencias como el cartel “Diego Vive” junto a una bandera argentina (1, 2, 3).

La AFP también registró la concentración. En una de las imágenes de personas sobre la reja de la Casa Rosada se ve un pañuelo blanco con las palabras “Democracia directa” en negro.

Una fotografía de 2021

También ha circulado en Facebook y X una instantánea que muestra un operativo policial frente a la Casa Rosada, junto a la leyenda: “AHORA. Cacerolazo frente a Casa Rosada. Impresionante operativo policial. Javier Milei está reunido con su gabinete a los gritos y con un ataque de nervios, desesperado, con miedo y acusando a Santiago Caputo de lo que cree que es el comienzo del fin de su gobierno”.

Sin embargo, una búsqueda inversa de la foto viral en Google llevó a una fotogalería publicada por el medio Clarín el 17 de abril de 2021, sobre una protesta contra el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández (2019-2023) por las restricciones de circulación impuestas para contener los contagios de coronavirus. La AFP también cubrió la noticia (1, 2, 3).

Entre las instantáneas se encuentra la compartida por los usuarios, bajo la descripción: “Tensión frente a la Casa Rosada en medio de las protestas contra el Gobierno por las restricciones”. La imagen es atribuida al fotógrafo Juano Tesone, quien publicó otro registro del operativo policial, desde una perspectiva diferente, en su cuenta de Instagram.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son:

por correo a info@chequeado.com.

Autora: Sofía Barragán (AFP Factual)

Editora 1: Manuela Silva (AFP Factual)

Editora 2: Flor Ballarino (Chequeado)