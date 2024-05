No hay número para la ley Bases y Milei pasará sus primeros seis meses de gobierno sin nada sancionado

El proyecto de ley Bases y el paquete fiscal están a la deriva. Tras el entusiasmo de La Libertad Avanza por la media sanción de Diputados del 30 de abril último, los expedientes chocaron en el Senado con una distribución de fuerzas menos favorable a los planes del Gobierno y una mirada más fina a la letra, con duras críticas al blanqueo y al Régimen de Incetivo a las Grandes Empresas (RIGI). Además, al parecer el cabildeo del oficialismo se concentró en el primer tiempo del partido y se desinfló en el segundo. Javier Milei, así las cosas, está en camino a pasar su primer medio año como Presidente sin haber logrado que el Congreso le apruebe sus leyes fundacionales, las que todo gobierno por lo general consigue en su primer mes de gestión.

La idea del oficialismo era que esta segunda versión de la ley Bases (la primera fracasó en febrero en el recinto de Diputados por falta de consenso) y el paquete fiscal (que había sido retirado días antes por el ministro de Economía, Luis Caputo) fueran convertidos en ley por el Senado hoy, jueves 16 de mayo. Pero no: esta es la segunda semana consecutiva de reuniones del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales que termina sin dictamen.

“Hoy, políticamente no tienen dictamen, no tienen el número”, dijo a elDiarioAR un senador clave de la oposición. El argumento del oficialismo es distinto: “El dictamen se bajó por las demoras del plenario. No hay dictamen, al menos hoy”, afirmaron, en alusión a la larga ronda de invitados expositores que pasaron por el plenario del Senado a pedido del kirchnerismo.

Como sea, el trámite legislativo se postergará, entonces, al menos una semana más en el Senado; con lo cual si el jueves próximo juntaran el número, se podría abrir el recinto recién el jueves 30 —porque en la Cámara alta cumplen el reglamento que establece un gap de siete días entre dictamen y sesión—; y como además se le realizarían modificaciones a ambos proyectos, deberían volver a la Cámara baja, donde por supuesto el futuro es aún más incierto, porque no saben qué les devolverán.

“Tiren la ley Bases, vamos a lograr todo a pesar de la política”, lanzó Milei en abril, temerario, como si lo único que tuviera verdaderamente relevancia es la política económica. Sin embargo, el posible fracaso, por segunda vez, de su ley ómnibus —ahora en el Senado— podría ser interpretado como una señal alarmante para los inversores, porque evidenciaría la incapacidad de su gobierno para establecer fundamentos robustos que impulsen una verdadera transformación de la Argentina, como promete.

Milei pretendía que la ley Bases y el paquete fiscal estuvieran vigentes para ser los laureles del “Pacto de Mayo”, como denominó al acuerdo que llamó a los gobernadores a firmar con él el 25 de mayo próximo, en Córdoba. Pero al ser informado de que esa coincidencia no sería posible, relativizó la importancia de realizar ese acuerdo federal el mismo 25 de mayo, como había fechado el 1 de marzo último, y dijo que a lo mejor podría hacerse “en junio o en julio”. Por estas horas, de hecho, nadie sabe si efectivamente el “Pacto de Mayo” se realizará o no la semana que viene, porque la Casa Rosada arroja versiones contradictorias al respecto.

Milei convocó al “Pacto de Mayo” —al que de movida no asistirán ya unos seis gobernadores— después del estrepitoso fracaso de su primera ley ómnibus, en la sesión de Diputados del 6 de febrero, con el objetivo de ganar tiempo político y otorgarles margen a sus diputados y senadores, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, para que con sus funcionarios pudieran avanzar en negociaciones con la oposición dialoguista y, por fin, sacar adelante ese proyecto y la reforma impositiva. El tiempo pasó y el objetivo sigue sin cumplirse.

Al mediodía de este jueves, mientras se desarrollaba otra reunión del plenario de comisiones con invitados, la vicepresidenta Villarruel recibió al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y al ministro del Interior, Guillermo Francos, en su despacho del primer piso de la Cámara alta. De ese encuentro se hizo saber que el deseo del oficialismo es que se firmen los dictámenes la semana próxima para poder llamar a sesión el miércoles 29 o el jueves 30. Por lo pronto, el plenario continuará el próximo martes a las 14, con más invitados y sin certezas.

JJD