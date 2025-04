Cómo cubrieron los medios conservadores de EE.UU. el caos arancelario de Trump

O aplaudir a Donald Trump o criticar sus medidas sin referirse a la persona responsable. Así es como reaccionaron, en los últimos días, una mayoría de medios conservadores de EE.UU. tras los fuertes aranceles anunciados y posteriormente suspendidos por el presidente del país y los cuales desataron el caos en los mercados financieros y una guerra comercial.

Economistas, líderes empresariales, miembros del Partido Demócrata y hasta del Partido Republicano advirtieron del riesgo de recesión provocado por unos aranceles que están detrás del mayor desplome bursátil registrado en EE.UU. desde el comienzo de la pandemia de la COVID-19.

“Desde cualquier punto de vista, eso debería ser la noticia principal”, dice Howard Polskin, director de The Righting, newsletter desde el que hace un seguimiento de medios conservadores. “Noticia es lo que impacta al mayor número de personas”, explica refiriéndose a los aranceles, a “la evaporación de patrimonio y al efecto dominó, no solo en la economía de EEUU, sino en la economía mundial”.

Pero el caos de la semana pasada representa todo un desafío a la forma de trabajar de los medios estadounidenses de derechas, que a menudo actúan como defensores acérrimos de Trump y de su movimiento MAGA. En algunas ocasiones le restaron importancia a la historia, en otras aplaudieron las medidas, pero en muy pocas las cuestionaron de verdad, incluso cuando se alertaba por subidas de precios, recesión y derrumbe en el precio de los activos, especialmente el de los preciados fondos de jubilación 401(k) [que dependen del devenir de los mercados financieros].

La cadena Fox News es la principal fuente de noticias del panorama conservador en Estados Unidos, con mucha más audiencia que la CNN y que la progresista MSNBC. Presentadores de la Fox como Sean Hannity y Jesse Watters hacen un elogio constante de Trump y se hacen eco de sus afirmaciones falsas. Pero a Fox News le han salido nuevas competidoras en las cadenas Newsmax y One American News Network (OANN), que se han posicionado como partidarias de Trump incluso más incondicionales.

Dentro del mismo grupo de Fox News está el periódico The Wall Street Journal. Aunque se posiciona en la derecha por sus columnas de opinión, también ha publicado largas investigaciones sobre Donald Trump y sobre Joe Biden, y figura entre los favoritos por los lectores del mundo financiero. Tucker Carlson y Ben Shapiro, dos comentaristas de derechas, también tienen grandes audiencias en sus podcasts y redes sociales.

Sean Hannity, de Fox News, calificó el “día de la liberación” —día de la entrada en vigor de los aranceles de Trump— como “un día que será recordado como un punto de inflexión y como el comienzo, espero que para todos los estadounidenses, de una nueva edad de oro”.

Aunque una mayoría de los legisladores republicanos dio su respaldo al presidente, economistas y dirigentes de instituciones financieras salieron a decir que los aranceles aumentaban la probabilidad de inflación y de recesión. Solo una minoría de senadores republicanos, como Ted Cruz y Rand Paul, expresaron su rechazo y dijeron que los aranceles equivalían a subirle los impuestos a los estadounidenses.

Las personalidades de Fox News tranquilizaron a los espectadores nerviosos por sus inversiones diciéndoles que todo saldría bien, aunque el canal Fox Business, del mismo grupo, invitó a comentaristas que mostraron su desacuerdo con los aranceles. The Guardian solicitó entrevistar a un portavoz de Fox News, pero no recibió respuesta.

“Realmente hoy no estoy preocupada por mi 401(k) [plan de pensiones]”, dijo el 3 de abril Jeanine Pirro en el programa The Five. “Tenemos que tener fábricas en el país (...) y Donald Trump es el único que puede hacerlo porque tiene la mayor base de consumidores del mundo, no le teme a nadie”, alabó.

Según Matt Gertz, de la ONG progresista Media Matters for America [especializada en seguimiento a los medios de comunicación], los comentaristas de Fox News estaban demasiado vinculados con Trump como para romper con él por las turbulencias en los mercados. “Llevan casi una década vendiendo a su audiencia la idea de que Donald Trump sería un buen presidente”, dijo Gertz el 7 de abril. “Ahora está provocando él solito un derrumbe global de los mercados, pero no pueden abandonarlo”, razona.

Otros medios conservadores optaron por centrarse en temas alternativos. La única noticia sobre aranceles en la página web de OANN durante parte del 8 de abril se refería a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, por unos comentarios sobre aranceles que había hecho en 1996.

La cadena sí entrevistó al economista conservador Arthur Laffer, al que Trump concedió la Medalla Presidencial de la Libertad durante su primer mandato. Laffer dijo que el país no podría evitar una recesión si Trump mantenía los aranceles. A pesar de eso, añadió: “No se me ocurre otra persona en la Tierra a la que prefiriese como presidente”.

En Newsmax, el titular principal el 9 de abril decía: “Trump: los aranceles generan 2.000 millones de dólares al día”. Según una información de Reuters, la cifra real diaria para este mes fue de unos 200 millones de dólares. “Muchas veces lo que parece es propaganda”, dice Polskin, de The Righting, sobre la cobertura informativa de las televisiones por cable. “Me parece todo extremadamente alarmante, que los consumidores de medios de derechas puedan ser engañados de forma tan notoria”, lamenta. The Guardian ha solicitado una entrevista a Newsmax, pero tampoco ha recibido respuesta.

Pocas voces discordantes

No todos los medios conservadores son iguales. The Wall Street Journal ha criticado a Trump y su política arancelaria. “Ahora Trump es el responsable de la economía, puede tratar de culpar a la Reserva Federal, pero la metida de pata de los aranceles es enteramente suya”, titulaba un editorial reciente.

Según Rick Edmonds, analista de empresas de medios en el Poynter Institute, las páginas editoriales de The Wall Street Journal han representado “a lo largo de los años una especie de bastión del conservadurismo”. “No simpatizan en absoluto con las medidas arancelarias”, dice.

Tras el “día de la liberación”, el analista de derechas y cofundador de The Daily Wire Ben Shapiro dedicó gran parte de sus podcasts a analizar los aranceles y llegó a poner en duda que sirvieran para recuperar las fábricas de Estados Unidos. Pero también aseguró a sus oyentes que apoyaba al presidente. “¿Qué es exactamente lo que se busca con esto?”, dijo sobre los aranceles en el episodio del 3 de abril. “Parte de una interpretación errada del funcionamiento del comercio internacional”, añadió, antes de matizar: “No estoy diciendo esto porque quiera que Trump fracase, lo he repetido mil veces”.

Shapiro pedía a Trump que despidiera a Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca que supuestamente dio forma a la estrategia arancelaria. Pero, por supuesto, el que puso los aranceles fue Trump, y no Navarro. “En general, los medios de derechas son como los políticos republicanos”, dice Edmonds, que apunta: “No quieren llevarle la contraria a Trump”.

Aun así, su cobertura de los aranceles fue “un poco más honesta”, según el periodista Aaron Rupar —que rastreó los discursos y entrevistas de Trump y sus altos cargos en medios conservadores para compararlos con la cobertura del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio y la de los juicios contra Trump cuando estaba fuera del cargo—. “Cuando se trata de información financiera, es un poco más difícil manipular a la gente”, dice Rupar.

Finalmente, horas después de que los aranceles recíprocos entraran en vigor, Trump anunció que los dejaba en suspenso durante 90 días para los bienes de todos los países salvo China. “Muchos de ustedes en los medios claramente no conocen 'El arte de la negociación”, dijo después Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, en referencia al libro autobiográfico de Trump. “Claramente no entendieron lo que el presidente Trump está haciendo”, insistió.

Con las acciones todavía registrando caídas importantes con relación a su precio anterior al 'día de la liberación', la presentadora de Fox News Ainsley Earhardt retomó al día siguiente el argumento de Leavitt. “Esto es el arte de la negociación”, repitió, y recalcó: “Demuestra lo fuerte que es nuestro presidente”.

Traducido por Francisco de Zárate.