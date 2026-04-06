El oficialismo quiere aprobar este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares con respaldo de gobernadores

El oficialismo y bloques aliados solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo miércoles a las 15 con el objetivo de debatir la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional a pedido de gobernadores que buscan ampliar el desarrollo minero en sus distritos.

El pedido fue presentado por referentes de La Libertad Avanza, la UCR y bloques provinciales, en una señal de articulación parlamentaria para avanzar con un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado, donde fue aprobado por 40 votos contra 31.

La reforma apunta a habilitar mayores inversiones en minería –especialmente en el norte y la región de Cuyo– en línea con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024. Entre los principales impulsores figuran los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), provincias con fuerte interés en el desarrollo del sector.

Claves del trámite legislativo

Antes de llegar al recinto, el oficialismo deberá asegurar el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, convocado para este martes. Para lograrlo, necesita reunir al menos 18 firmas en una comisión y 16 en la otra, un número que —según estimaciones oficiales— estaría garantizado con el respaldo de aliados.

La reunión incluirá una instancia informativa con expositores, entre ellos representantes provinciales, y luego avanzará en la firma de los dictámenes. El proceso se da tras las audiencias públicas del 25 y 26 de marzo, en las que participaron centenares de oradores y que generaron cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición.

En el oficialismo se muestran confiados en reunir el quórum de 129 diputados y alcanzar entre 130 y 134 votos para convertir en ley la iniciativa. La base de apoyo incluye a La Libertad Avanza, bloques provinciales, parte de la UCR y el PRO, además de legisladores independientes.

Negociaciones con gobernadores

En paralelo al movimiento parlamentario, el Gobierno intensifica las gestiones políticas con las provincias para asegurar los votos necesarios. Este lunes, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones con los gobernadores Claudio Poggi (San Luis) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), ambos considerados interlocutores clave para la estrategia oficial.

Según trascendió, en los encuentros se abordó la agenda legislativa del Gobierno, con la reforma de la Ley de Glaciares como uno de los ejes inmediatos. También se discutieron otros proyectos, como iniciativas vinculadas a propiedad privada, desalojos, tierras rurales y reformas en materia penal y migratoria.

Las conversaciones incluyeron además aspectos de la relación fiscal entre Nación y provincias. Desde el oficialismo señalaron que se habilitó un esquema de adelantos de coparticipación para asistir a distritos con dificultades financieras, en un contexto de reclamos salariales y tensiones presupuestarias. Esos fondos, aclararon, deberán ser reintegrados dentro del mismo año.

Con información de NA