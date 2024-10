La oposición pidió una sesión especial para rechazar el veto de Milei a ley de Financiamiento Universitario

No hizo falta más que la confirmación en el Boletín Oficial de que el veto de Javier Milei a ley de Financiamiento Universitario era un hecho para que la oposición se rearmara y pida una sesión especial para el próximo miércoles 9 de octubre. El objetivo: rechazar la decisión del Presidente y mantener la legislación que garantiza presupuesto para mantenimiento y salarios a las universidades.

Así quedó plasmado en el pedio que presentaron los referentes de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, a lo que sumó otro del radicalismo.

Según confirmaron a elDiarioAR desde el radicalismo y la Coalición Cívica, las conversaciones se activaron esta mañana apenas se conoció la noticia de que el veto había sido publicado en el Boletín Oficial en el último día que disponía el Presidente para poder vetarla.

El rechazo de la oposición al veto se daba por descontado ya que la ley fue aprobada por un amplio abanico de los bloques a excepción de los legisladores del oficialismo y varios del PRO. Todo parece indicar que esta vez el Presidente no contará con el apoyo de los “87 héroes” como calificó a los diputados que apoyaron su veto a la reforma jubilatoria.

Para que el veto siga firme, el oficialismo necesita al menos 86 diputados que voten a su favor. El problema es que la ley, –aprobada el 15 de agosto– contó con los votos de del radicalismo, la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Innovación Federal, el Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz. Esto es un amplio abanico de diputados.

En su cuenta de X, el senador Martín Lousteau, y presidente de la UCR, anticipó: “Vamos a insistir con la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario porque defendemos no solo el presente sino el futuro de éste país”.

Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, también aseguró que “era un veto esperado. Distintos bloques de la oposición ya estamos pidiendo una sesión especial para el próximo miércoles para insistir en la Ley de Financiamiento Universitario”. En declaraciones a Futurock, agregó: “Estoy confiado de que podamos lograr una mayoría significativa para insistir con la Ley de Financiamiento Educativo porque creo que vamos a ser más de los 143 diputados que votamos esta Ley”.

Quien también anticipó los votos en contra del veto fue Pamela Calletti, diputada nacional por Salta del bloque Innovación Federal. “Soy profesora de la universidad, anoche estuve corrigiendo exámenes hasta tarde y ahí me enteré del veto. Soy una de las autoras del proyecto de financiamiento universitario y lo voy a apoyar. El veto es un gravísimo error del Gobierno”. También al hablar por Futurock, la diputada aseguró que “los tres salteños del bloque me van a acompañar contra el veto, y los de Misiones y Río Negro tal vez esperen hasta la sesión para definir. Entendemos que esta vez no tienen los votos para sostener el veto”.

Calletti presidente el bloque de ocho legisladores que responde a los gobernadores e integran la llamada “oposición dialoguista” que apoyo el veto a la reforma jubilatoria.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez ya adelantó que el peronismo estará el miércoles en la sesión especial para rechazar el veto.

La incógnita por el momento está en el PRO donde son varios los legisladores y referentes que ayer estuvieron en la marcha al Congreso. Por caso, , Horacio Rodríguez Larreta y la senadora Guadalupe Tagliaferri fueron algunos de los que estuvieron.

Antes de poder pedir la sesión, los diputados –quienes deben hacer el rechazo– deben esperar a que el Ejecutivo envíe al Congreso el texto del decreto 879/2024 con el que Milei vetó la ley universitaria. Este trámite puede demorarse, como ocurrió con el veto a la reforma jubilatoria, que el Ejecutivo tardó seis días hábiles en enviar el decreto al Congreso.