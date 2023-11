Ordenan la detención de un concejal del Frente Renovador por el escándalo de “Chcolate” Rigau

El juez en lo penal de La Plata, Guillermo Atencio, ordenó hoy la detención del concejal del Frente de Todos, Facundo Albini, en el marco de la investigación por estafas y asociación ilícita protagonizada por Julio “Chocolate” Rigau. También pidió la detención del subdirector del Personal de la Cámara de Diputados bonaerense y padre del concejal, Claudio Albini, y los titulares de las tarjetas con las que el puntero política realizaba las extracciones millonarias de dinero en distintos cajeros bancarios. La fiscal Betina Lacki habúa solicitado estas detenciones previo al balotaje.

Hoy se conoció también el contenido obtenido del peritaje al teléfono de Rigau. En unos de los chats con “Facu”, quien presuponen es el concejal investigado, el dirigente le reprocha al puntero que le pagaba $200 mil al mes. “Te llevas 200 por mes hace 3 años y cuando te necesito no estás. Siento que me estás faltando el respeto y a la amistad que tenemos. No quiero terminar mal con voz, pero no quiero que me tomes por idiota, me estás faltando el respeto a mí”, le escribió.

Además de los Albini y Rigau, el juez ordenó la detención de los 15 titulares de las tarjetas de débito ya que considera que son “partícipes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública”. En una conversación con el principal imputado, “Fabián” le exige saber sobre sus presuntas condiciones de contratación. “Julito te jodo por lo siguiente, me están pidiendo el recibo de sueldo, mándamelo por whatsapp nomás, yo me encargo”, escribió. Y agregó: “Lo puedo presentar más tarde, pero tengo que hacer la declaración a la mañana ocho y media. ¿Yo cuando estaría cobrando más o menos? ¿Y cómo es? ¿A qué me dedico? ¿Mantenimiento? ¿Qué mierda es lo que estoy haciendo?”.

Además de las detenciones, la Justicia decidió inhibir las cuentas bancarias asociadas a las tarjetas de crédito de los Albini y el secuestro de sus teléfonos.

ACM con información de agencias.