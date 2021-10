Clarens, “el financista preferido de Kirchner”, aparece como apoderado de una offshore para manejar una cuenta en Suiza

Ernesto Clarens, el financista que confesó en la causa de los cuadernos haber lavado dinero de las coimas de la obra pública del kirchnerismo, figura en Pandora Papers junto a su esposa, ambos vinculados a compañías offshore y poderes para operar cuentas bancarias en Suiza.

En un documento datado el 10 de mayo de 2007, la sociedad Ocean Spray Premier Ltd., radicada en Bahamas, emitió un poder a Clarens para operar con la Banca del Sempione, en Lugano, Suiza, de acuerdo con los registros que obtuvo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae*. El poder lleva sello, firma de un notario y apostillado diplomático de Panamá, desde donde se tramitó el documento.

¿Quién está detrás de la sociedad que entregó el poder a Clarens para operar una cuenta suiza? El sistema offshore garantizó el misterio. Ocean Spray Premier Ltd. tenía como accionista a otra sociedad: BdS Corporate Services Limited, una financiera de Bahamas que integra el holding de la Banca del Sempione.

Durante años, Clarens fue señalado como “el financista preferido” de Néstor Kirchner. Él mismo terminó confirmando las alusiones en 2018, cuando confesó su rol en la trama de los cuadernos y admitió ante la Justicia haber recibido supuestos sobornos de empresarios de la obra pública, que abonaban los pagos ilegales en pesos. El financista se encargaba luego de comprar dólares o euros, se quedaba con una comisión y entregaba el resto del dinero en bolsos a Daniel Muñoz, entonces secretario privado de Néstor Kirchner y otro protagonista de Pandora Papers. Clarens entregó además una lista con los nombres de los empresarios que pagaban las supuestas coimas para acceder o mantener contratos con el Estado.

Consultado por el equipo argentino de ICIJ sobre los documentos que lo vinculan con la sociedad offshore de Bahamas, Clarens negó de manera rotunda, a través de sus allegados, cualquier vinculación con Ocean Spray Limited. Dijo desconocer la existencia de ese poder y de la cuenta bancaria.

La esposa de Clarens también aparece como receptora de otro poder con las mismas características. Lo emitió la firma Skyline Premier Investments Ltd, también creada en Bahamas en abril de 2007. El poder está fechado el 10 de mayo de 2007 -el mismo día que Ocean Spray Premier Ltd. otorgó el poder a Clarens- y habilitaba a su cónyuge a abrir y operar una cuenta con el mismo banco suizo, la Banca del Sempione en Lugano.

Clarens, fundador de la financiera Invernes, tampoco reconoció esa operatoria ante la consulta de ICIJ. “Ni él, ni su esposa, tuvieron intervención en todo eso. No saben nada sobre esos poderes, nunca tuvieron una cuenta bancaria en ese banco”, indicaron a través de sus allegados.

Luego de que el equipo argentino de Pandora Papers publicara los primeros documentos compartidos por ICIJ, Clarens informó que había recordado la offshore pero que nunca la usó ni llegó a operar la cuenta bancaria. Ocean Spray Premier Ltd. fue disuelta recién el 26 de febrero de 2013, casi seis años después de su creación.

Inicios patagónicos

La esposa y suegra de Clarens también figuraron como accionistas de otra compañía que surge de los documentos de Pandora Papers: Global Business Ltd., una sociedad constituida en Belice, en julio de 2015, a través de las gestiones del bufete CitiTrust y el estudio panameño Alfaro Calvo.

La firma se llama actualmente CILTrust International, con sede en Belice. Fue fundada por Glenn D. Godfrey, miembro del Parlamento de Belice y exfiscal general y ministro de turismo, y su esposa Joy. La firma se especializa en la creación y administración de compañías ficticias y fideicomisos para clientes extranjeros. Glenn Godfrey, Joy Godfrey y CILTrust no respondieron a las repetidas solicitudes de comentarios de ICIJ.

Belice es un conocido foco de delitos financieros. En 2019, Estados Unidos la calificó como una jurisdicción de "lavado de dinero importante". A partir de ese año, Belice ha registrado más de 35.000 empresas fantasma. CILTrust no publica la cantidad de empresas que ayuda a crear cada año, pero la empresa se promociona a sí misma como uno de los agentes de formación de empresas "principales" de Belice.

La offshore de Belice vinculada a la esposa y suegra de Clarens fijó domicilio en las oficinas de la firma Baker Tilly, en la zona franca de Montevideo, Uruguay. El 10 de marzo de 2016, a menos de un año de su creación, la esposa de Clarens firmó su disolución.

“La suegra de Clarens, que ya falleció, tenía un patrimonio importante en Credisol, cuyo dinero está exteriorizado ante la AFIP”, indicaron allegados a Clarens ante la consulta. “Pero esa sociedad (por Global Business Ltd.) no tuvo patrimonio, ni actividad y, por tanto, no tuvo impacto impositivo”.

La financiera Credisol fue el canal a través del cual los empleados públicos santacruceños podían obtener créditos. Clarens se expandió con otra financiera, Invernes, y tejió lazos comerciales y societarios con Lázaro Báez a través de las constructoras Gotti Hermanos y Austral Construcciones.

El 17 de septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del financista en un expediente vinculado a la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, un caso por el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez afrontan actualmente un juicio oral y público.

En ese expediente, está acusado de haber sido el máximo responsable de una estructura delictiva montada para lavar alrededor de $504 millones derivados de la corrupción en las obras viales de la provincia patagónica durante el kirchnerismo.

La estructura que se le endilga en la Justicia habría funcionado entre 2003 y 2015, según la investigación judicial, e implicó un “complejo mecanismo de reciclaje de activos, consistente en la celebración ficticia de sucesivas intermediaciones comerciales y financieras, bajo la apariencia de costos inherentes a las obras públicas pero carentes de propósito comercial real, destinadas a otorgar ropaje de licitud”, según los extractos del fallo de la Sala I de la cámara Federal porteña.

Los millones supuestamente blanqueados por la financiera de Clarens habrían sido sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública vial de Santa Cruz, según confirmó el tribunal de apelaciones.

En esos años, Clarens montó un complejo entramado de sociedades offshore que salieron a la luz en 2016 gracias a Panama Papers, otra filtración global de ICIJ.Las compañías se habían utilizado para invertir en inmuebles en Estados Unidos y Uruguay.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

