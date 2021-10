El expresidente de Paraguay Horacio Cartes informó su offshore "olvidada" después de la consulta de ICIJ sobre su versión

El expresidente de Paraguay Horacio Cartes no declaró jurídicamente entre 2013 y 2018 -cuando fue jefe de Estado- una empresa de portafolio creada en Panamá en 2011 llamada Dominicana Acquisition SA y recién lo hizo el jueves pasado, 30 de septiembre, según confirmó hoy a ABC Armindo Torres, director de Control de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República.

Cartes recién tomó la decisión de colocar su offshore “olvidada” luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) -del que forma parte ABC Color- le consultó su versión de por qué mantenía esa empresa de portafolio fuera de sus declaraciones juradas.

Inclusión, a los apuros

La firma no fue incluida por el exmandatario en ninguna de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DD.JJ.) que estaba obligado a presentar ante la Contraloría General de la República tanto al asumir como al salir del cargo. Torres dijo que Dominicana Acquisition SA no figuraba en las declaraciones de 2013 ni en la de 2018 y que recién hizo esta rectificación el jueves pasado.

Consultado Torres si esta modificación es legal, respondió que se puede hacer pero que ellos tienen “momentos oportunos” para editar las declaraciones juradas.

“La rectificación es un derecho que tiene cada funcionario, o exfuncionario en este caso. Cada uno tiene el password (contraseña), puede cambiar. Existen momentos para presentar las declaraciones. No puede hacer ese cambio cuando hay una denuncia penal o una investigación del hecho. No tengo conocimiento si esas denuncias penales existen”, manifestó Torres hoy.

La presentación de las manifestaciones de bienes es una obligación establecida en la Constitución Nacional y reglamentada por la Ley 5.033, que el mismo Cartes promulgó cuando era presidente de la República.

¿Declaración falsa u omisión?

Torres dijo que la legislación actual no establece los plazos para los cambios. “Lastimosamente, no existe un plazo, no existe legislado un plazo establecido para rectificar. Ahora, con lo que planteamos ante el Congreso, establece hasta qué momento se puede rectificar”, añadió.

El funcionario de Contraloría explicó que ellos solo pueden analizar las declaraciones juradas y las inconsistencias que puede haber en ellas.

En ese sentido, confirmó que la Contraloría jamás verificó la consistencia de las declaraciones juradas presentadas por Cartes entre 2013 y 2018. Sin embargo, tras la investigación de Pandora Papers, la autoridad de la CGR prometió hacerlo. No obstante, indicó que la Fiscalía -una entidad controlada por Cartes a través de Sandra Quiñónez y donde todos los casos que lo salpican quedaron “cajoneados”- es la entidad que debería investigar esta situación toda vez que la Contraloría presente la denuncia formal.

“La Fiscalía es la que abre una investigación penal. Existen los momentos oportunos, debemos regirnos a lo que establecen las normas nacionales”, contestó.

Torres expresó además que, “conforme a lo analizado y a simple vista”, Cartes no declaró esa empresa de portafolio, pero insistió en que desconoce si existe una denuncia penal.

Finalmente, dijo que pedirán “todas las documentaciones necesarias” a organismos nacionales e internacionales para cotejar la correlatividad entre lo que declaró Cartes y lo que efectivamente posee como bienes.

