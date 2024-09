El Papa dijo que todavía no decidió si visitará la Argentina

El papa Francisco advirtió en el vuelo de regreso a Roma que todavía no decidió si visitará la Argentina.

“Si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido. Primero hay que resolver varias cosas”, señaló a un grupo de periodistas.

El Papa ofreció su habitual conferencia de prensa en vuelo con la prensa que lo acompañó durante la gira más extensa de su pontificado y se refirió entre otros temas a la realidad de los Estados Unidos, Venezuela y la guerra en Gaza, entre otros asuntos.

El sitio Vatican News ofrece la conferencia de prensa completa y la mención a la Argentina fue en respuesta a la corresponsal Elisabetta Piqué.

Aquí se la puede ver:

CRM con información de la agencia NA