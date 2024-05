Paro de trenes: será el 30 de mayo y durará 24 horas

El secretario general del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que este jueves 30 de mayo habrá paro de trenes y que la medida durará 24 horas.

Luego de varias especulaciones, el paro de trenes es un hecho, y en la confirmación el sindicalista sostuvo que no piden aumento de sueldo, sino “empatar la inflación”. A su vez, confirmó que hubo recortes del presupuesto y que faltan insumos.

El sindicalista destacó que el paro será a nivel nacional, por lo que los trenes de larga distancia también se verían afectados.

De esta manera destacó que no se cerraron paritarias “debido a la diferencia existente entre los porcentajes de la recomposición salarial propuesta con respecto a la inflación”.

Otras de las cuestiones a las que hizo hincapié Maturano es sobre el recorte del 59% del presupuesto: “No hay una inversión ni una política para el modo ferroviario. Nosotros trabajamos sin insumos, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes. Y yo le pondría un sinónimo, que estamos trabajando con bajas condiciones de seguridad”.

“¿A cuánto estamos de una nueva privatización? Bueno, eso de privatización y concesión son dos palabras diferentes. La privatización es directamente vender, vender el suelo ferroviario, vender la infraestructura, vender las formaciones, y eso ya, el que compra eso, no lo compra por el ferrocarril o por la empresa para el servicio, sino lo compra para negocio inmobiliario, eso está clarito. La concesión es otra cosa porque no vende la soberanía, no vende las tierras, y únicamente tenés que dar el servicio que te debe imponer un órgano regulador y debe depender del Estado Nacional, dar concesión, publicitaciones y todo eso”, continuó en diálogo con A24.

CRM con información de la agencia NA