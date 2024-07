Patricia Bullrich sobre la visita de legisladores libertarios a Astiz: “Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evitó opinar sobre la visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de represores en la cárcel de Ezeiza. “Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo”, planteó la funcionaria tras la cita con Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad”, afirmó la ministra en una entrevista al programa Si Pasa, Pasa por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver”.

Bullrich reveló que el juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de la visita que protagonizaron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, algo que generó malestar en el Ministerio de Seguridad.

“En qué términos me hace esa pregunta porque en todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lazaro Báez o a Devido, condenados, no preguntaban por qué”, criticó Bullrich, y agregó: “Por qué un juez me pregunta a mi por qué entraron. Entraron a ver a cualquier persona que piden ir a ver a personas condenadas por asesinato”.

Por último, la ministra de Seguridad enfatizó en que los detenidos habilitados para recibir visitas “pueden hacerlo dentro del marco de la ley”, y manifestó sorpresa ante el pedido de Slokar. “Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”, concluyó.

AB con información de agencia NA.