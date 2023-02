Para de Pedro, “es muy difícil que se realice una PASO en el FdT contra el Presidente”

Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior, se refirió al encuentro de ayer de la mesa política del Frente de Todos, a la que calificó de “muy buena y necesaria”, ya que “se necesitaba un espacio para discutir el rumbo general del Gobierno y la estrategia electoral”. Ratificó también su compromiso de “seguir trabajando para ampliar el FdT y conseguir acuerdos básicos que hagan que la Argentina funcione”.

Larroque confirmó que armarán una comisión para pedirle a CFK "que evalúe ser candidata a presidenta"

Más

“Lo bueno es que se generó el espacio y el lugar donde se deben discutir las ideas y los métodos”, destacó de Pedro respecto de la reunión celebrada ayer en la sede del Partido Justicialista Nacional en Balvanera. Añadió que en este tipo de encuentros “se discute todo; cuando uno hace una reunión como la de ayer se pueden conversar muchísimas cosas”.

El ministro enfatizó en la importancia del consenso al que arribaron los asistentes al encuentro contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner: “La situación de Cristina formó parte de lo que todos los sectores pusieron en valor: la proscripción, el caudal político de ella, la valoración de la vicepresidenta en las encuestas. Hoy es la dirigente que más mide”, aseveró, para luego asegurar que “todos estuvimos de acuerdo en desarrollar acciones contra la proscripción”.

“Hubo un gran compromiso de los sectores de realizar un plan de acción para solicitarle a Cristina que revea su decisión”, sentenció el titular de Interior en declaraciones radiales, sumándose a Andrés “Cuervo” Larroque, quien confirmó que armarán una comisión para pedirle a la Vicepresidenta “que evalúe ser candidata a presidenta”.

Refiriéndose a la necesidad de unas PASO que definan las candidaturas del oficialismo, el funcionario destacó que “quedó claro para un sector que es una situación que perfectamente se puede dar; mientras que otros pensamos que es muy difícil que se realice una PASO contra el presidente”, y agregó: “Será cuestión de consensuar. Son cosas internas que poco tienen que ver con las necesidades de la gente”.

En cuanto al rumbo de la coalición, declaró: “Voy a seguir dentro de la coalición, promoviendo que fortalezcamos el ingreso y que peleemos con mucha más contundencia contra los factores que generan inflación en la Argentina”.

Asimismo, de Pedro señaló que continuará trabajando en seguir ampliando la coalición: “Vamos a tener que seguir sumando actores nuevos, porque a los problemas que dejaron la gestión de Macri, Larreta y Vidal se le sumaron los problema de la pandemia y la guerra. Por eso voy a seguir defendiendo todo lo que se hizo bien en nuestro Gobierno”.

En otro tramo, el titular de la cartera destacó que “no nos fue bien a los argentinos cuando nos olvidamos cuáles son los objetivos comunes”, ya que para él, “Argentina necesita de muchísima fuerza política, social, de muchísima conciencia en la población y en el periodismo para entender que lo que viene a futuro sigue siendo complejo”,

Sobre el episodio que lo enfrentó con el presidente Alberto Fernández, dijo: “Yo nunca dije que él no tenía códigos. Mi discusión tenía que ver con algo muy pequeño, que no creo que le interese a la sociedad, que tiene que ver con el funcionamiento interno del gobierno y con una actitud hacia mi persona que ya está saldada y ya se resolvió. Los espacios que veníamos pidiendo, como la mesa que se juntó ayer, son ámbitos para charlar”. “Me parece que las discusiones entre dirigentes se tienen que dar a puertas cerradas”, aclaró.

El ministro del Interior participó ayer hasta altas horas de la madrugada en la cumbre del FdT junto a otros referentes del espacio, entre los que se encontraban el presidente Fernández, Sergio Massa, Victoria Tolosa Paz, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, junto a otros gobernadores, intendentes, diputados y representantes sindicales.

LC