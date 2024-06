Pettovello eligió a Yanina Nano Lembo como nueva secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya eligió a la reemplazante de Pablo de la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Se trata de Yanina Nano Lembo, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y que, en el pasado, fue funcionaria del gobierno del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el cargo de directora general de Articulación Público Privada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por María Migliore.

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni, había revelado que ya estaba decidido el reemplazo de Pablo De la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Y anticipó que iba a ser una mujer la que asuma las responsabilidades de la secretaría tras los trascendidos —sin confirmación oficial— que apuntaban a la subsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni.

Asimismo, Adorni aclaró que el presidente Javier Milei no interfiere en el armado de los equipos, y que respalda a su amiga y ministra. “El apoyo a la ministra Pettovello es total, no solo de parte del presidente Milei sino de cada uno de los funcionarios que formamos parte de este Gobierno”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa, y aclaró: “Jamás estuvo por renunciar. A pesar de no poder entender lo que nos vamos encontrando en el camino cada día que avanzamos hacia el ordenamiento de la Argentina”.

“No voy a entregar a Pettovello de ninguna manera. No solo es una gran ministra sino que es una abanderada contra la corrupción”, aseguró Milei el domingo en declaraciones radiales. “El mejor indicio de que es una gran ministra es que todos los corruptos están aterrados y están tirándola afuera todo el tiempo porque están desesperados”, agregó.

El Gobierno se encuentra en una cruzada contra los movimientos sociales, a los que acusa de intermediar en la entrega de alimentos y asistencia social en el pasado: “Esta gente se armaba kioscos para robar la plata que tenía que ir para los caídos”, se quejó el jefe de Estado al respecto.

PL