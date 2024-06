Pettovello le entrega a un médico que niega el uso del preservativo la distribución de comida a punto de vencer

El Gobierno ensaya una salida al escándalo de los miles de kilos alimentos a punto de vencer guardados en dos depósitos y que tienen en el ojo de la tormenta a la ministra Sandra Pettovello: comenzará a distribuirlos desde este martes y durante dos semanas, en un operativo que contará con la asistencia del Ejército, pero que será encabezado por la Fundación CONIN, organización del polémico médico Abel Albino.

El ministerio de Capital Humano confirmó este lunes el operativo de distribución de alimentos ubicados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán, así como la participación central de la ONG Albino, como anticipó elDiarioAR el sábado pasado. Había sido sido la propia Pettovello la que el jueves pasado le pidió personalmente ayuda al oscuro pediatra, quien durante la votación de la ley del aborto llegó a desinformar en una audiencia en el Congreso al decir que “el preservativo no funciona”. Lo sugestivo es que el anuncio se conoció el mismo día de la marcha de Ni Una Menos.

Según se informó oficialmente, Capital Humano firmó hoy un convenio con la Fundación CONIN (siglas de Cooperadora Nutrición Infantil) para que, a través de 64 centros de distribución, comedores y merenderos repartidos en todo el país, “facilite” la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo “a los sectores sociales vulnerables”. El comunicado de prensa de Pettovello no refiere al resto de los alimentos que están almacenados en los depósitos y que motivaron una investigación judicial.

Tanto en Villa Martelli como en Tafí Viejo hay acopiadas 5 millones de kilos en alimentos, entre latas de aceite de girasol y de soja, arroz con carne, arroz y hortalizas, arvejas, garbanzos, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, locro, pasas de uva, pasta de maní, puré de tomate y yerba mate. Además de la leche en polvo con fecha de vencimiento en julio, un informe de Capital Humano había contabilizado unos 5.000 kilos de harina de maíz también prontos a expirar.

“La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa”, agrega el comunicado oficial.

En su última línea, el parte de prensa aclara que “CONIN deberá certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores”.

Pettovello echó mano a Albino para intentar desactivar la crisis que incluyó el despido de Pablo de la Torre de la secretaría de Niñez y Familia y una denuncia penal motorizada por el dirigente Juan Grabois. El juez Sebastián Casanello le había dado tiempo a Pettovello hasta el viernes pasado para presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. El sábado hubo un allanamiento en el depósito de Tafí Viejo y este martes está agendada una audiencia, en la que participará Grabois pero se desconoce qué funcionario de Capital Humano asistirá.

El propio Albino había confirmado el viernes a elDiarioAR que estaba en contacto con Pettovello para darle asistencia en la distribución de los alimentos. “Es muy fácil para nosotros repartir la comida”, afirmó el médico, que agregó que hace dos meses ya hizo una “distribución grande” para el Gobierno. La relación entre el pediatra conservador y ultracatólico y Petovello se profundizó en febrero, cuando el ministerio firmó un convenio con la ONG para desarrollar un programa contra la desnutrición infantil.

Albino es tristemente conocido por sus polémicas declaraciones sobre los métodos anticonceptivos y su mirada sobre el VIH. “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente”, dijo en una oportunidad el pediatra, quien reside en Mendoza, donde está su fundación. “El pobre no es una persona igual que nosotros pero sin plata. El pobre es pobre en educación, familia, amigos, alimentos, introspección, fuerzas, entusiasmo, ideales y encima no tiene plata. Son tristes. Sus hijos son su riqueza, todo lo que tienen”, llegó a declarar en otra ocasión.

La postura de Albino, que es médico en la Universidad de Tucumán y estudió Biología Molecular en la Universidad de Navarra, conducida por el Opus Dei, llegó a ser cuestionada hasta por la Sociedad Argentina de Pediatría. “En reiteradas oportunidades hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro malestar por argumentos vertidos por el Dr. Albino sobre sus presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de evidencia científica y alejadas de una concepción integral de la salud”, denunció la SAP en 2018 en una carta dirigida a Alejandro Finocchiaro, por entonces ministro de Educación de Mauricio Macri.

Ahora Albino volverá a tener un rol central en la gestión de Javier Milei, encargado de la distribución de miles de kilos de leche en polvo para los comedores populares. El comunicado oficial no explicó, sin embargo, a qué comedores y bajo qué criterios se le entregará la comida, que estará en manos de la Fundación CONIN.

