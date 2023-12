El Partido Obrero cruzó a Bullrich por el protocolo antipiquetes: “Su propuesta es una amenaza ilegal”

El Partido Obrero y su brazo social, el Polo Obrero, cruzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su protocolo antipiquetes: “Su propuesta es una amenaza ilegal”, aseguró el líder de Izquierda, Gabriel Solano durante la conferencia de prensa de la que también participaron la excandidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, y el dirigente Eduardo Belliboni.

El legislador porteño planteó que el derecho a la protesta está avalado por la Constitución Nacional por lo que la medida del gobierno de Javier Milei es un “atropello” a la legislación vigente. En este sentido, los dirigentes allí presentes coincidieron en que las únicas maneras en que se podrían limitar las manifestaciones populares es reformar la Constitución o declarar el estado de sitio, pero advirtieron sobre los riesgos que supone esta última alternativa con la memoria del gestión de De La Rúa en 2001.

Solano, además, cuestionó las medidas de ajuste anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las calificó de “plan de guerra contra el pueblo”. En este marco, denunció despidos masivos en la administración pública y reclamó contra los “tarifazos” y la eliminación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria para reemplazarla por incrementos pautados discrecionalmente del presidente de la Nación. “Dar aumentos por decreto del gobierno de la motosierra es suicida”, sentenció.

Y agregó: “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social” porque “lo peor que podemos tener es un pueblo muerto”. En esta misma línea se expresó el dirigente social, Eduardo Belliboni. “Tenemos amenazas después de que anunciaran un plan de guerra contra los trabajadores”, indicó antes de ratificar que no hay manera de impedir las próximas movilizaciones.

Durante la conferencia, también confirmaron que se llevará adelante la manifestación prevista para los días 19 y 20 de diciembre en rechazo a las políticas de estabilización del gobierno libertario.

Esta tarde, Patricia Bullrich autorizó la intervención de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal frente a manifestaciones y piquetes que bloqueen de manera total o parcial la circulación. “No vamos a tener en cuenta la existencia de otras vías alternativas al tránsito o la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, que se permite que esa vía siga cortada”, explicó y agregó: “Para llevar a cabo esas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”.

El presidente de la Nación ya había adelantado la tolerancia cero con los piquetes en su administración durante el discurso que brindó en la escalinatas del Congreso el día de su asunción. “El que corta, no cobra”, había sentenciado en aquella oportunidad frente a la multitud que se había acercado al Palacio Legislativo para brindarle su apoyo.

Antes de la conferencia de prensa, el diputado porteño y dirigente del PO Gabriel Solano anticipó la postura en X: “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”.

Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución. — Gabriel Solano (@Solanopo) 14 de diciembre de 2023

Otras organizaciones también cruzaron a Bullrich por las medidas antipiquetes

Además del Partido Obrero, esta tarde, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie también repudió el “Protocolo para el orden público” presentado por Bullrich y comparó la iniciativa del gobierno de Milei con las dictaduras del siglo XX.

“Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, denunció.

Al igual que Solano y Belliboni, el ex funcionario de Alberto Fernández cuestionó el plan de ajuste de Caputo, el cual, consideró, tiene un carácter “criminal” porque generará una “enorme licuación de ingresos”. “Con el paquete de medidas económicas tomaron la decisión de afectar a más de veinte millones de argentinos y argentinas llevándolos a la miseria. Ya ni siquiera estamos discutiendo si se va a poder conseguir alquiler sino que prácticamente un sector importante de nuestro país va a tener problemas para comer. Acá la sociedad no lo va a tolerar”, agregó Menéndez.

Según indicó, el gobierno de Milei busca “con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable”, una situación que es insostenible en democracia.

ACM/JJD