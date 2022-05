El Presidente le respondió a la embestida del cristinismo: “Nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo”

En el marco de una nueva reunión del Gabinete Federal de Capitales Alternas y en medio de la crisis que atraviesa el Frente de Todos en los últimos meses, el presidente Alberto Fernández, sin nombrar a nadie, salió a responder un nuevo embate del líder camporista, Andrés “Cuervo” Larroque, quien horas atrás había declarado: “Si el Gobierno somos nosotros (en referencia al kirchnerismo). Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina. Nosotros respetamos, pero Alberto no se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz. Acá hay un frente”. Y, lejos de esquivar el conflicto, el mandatario recogió el guante y le envió un mensaje en su discurso, desde General Pico, La Pampa: “Yo no soy el dueño del Gobierno, nadie es dueño del Gobierno, el Gobierno es del pueblo. El Gobierno de la Nación Argentina no es mío, es de ustedes, y vamos a hacer todo lo posible para hacer todo lo que haga falta para que las provincias se desarrollen”, remarcó Fernández.

Además, el mandatario se manifestó “orgulloso de ser peronista” y ratificó que “la obra pública es el gran motor que levanta las economías”.

“Si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgullo de ser peronista. Donde hay una necesidad hay un derecho, eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así”, dijo.

Asimismo, el Presidente ratificó que “estamos en el camino correcto” y afirmó que “la economía crece y el empleo crece”.

“El trabajo ahora es distribuir ese crecimiento. Todos los ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Vamos a poder hacerlo. Este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes y ustedes me van ayudar a hacerlo”, reiteró

En su mensaje, Fernández sostuvo también que “la mejor forma es lograr el desarrollo argentino, que no es lo mismo que hacer crecer la Argentina” y consideró que “si el crecimiento no alcanza a todos, no es desarrollo” y añadió: “El crecimiento a veces es injusto. No estamos logrando todavía que ese desarrollo sea por igual en todos los rincones de la patria”.

Obras en General Pico

Antes, el Presidente recorrió en la ciudad pampeana de General Pico las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca, y luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos que permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11.000 toneladas anuales y beneficiará a más de 30 mil vecinos.

Acompañado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y la intendenta local, Fernanda Alonso, el mandatario visitó junto a su comitiva la fábrica “ACA PENTASILO”, donde la Asociación de Cooperativas Argentinas produce y comercializa entre 50 y 55 mil silobolsas y films de polietileno para el agro y la industria al año, lo que representa una transformación de más de 6.000 toneladas de polietileno.

Desde el año 2014 lleva invertidos 9.800 millones de dólares en equipamiento productivo e infraestructura y realizó despachos por más de 300.000 silobolsas al mercado nacional, además de exportar a Uruguay, Paraguay y Brasil.

La producción de ACA “es muy importante para el desarrollo del campo argentino”, destacó Fernández y señaló que “las silobolsas son un modelo de la Argentina, algo propio, construido en la Argentina y que espero que exportemos”.

A su vez, el gobernador dijo que esta fábrica representa “un ícono de cómo está funcionando la industria nacional y marca la impronta del crecimiento de la Argentina”, y resaltó: “Hoy esta Zona Franca tiene un pico histórico de empleos registrados y está trabajando las 24 horas”.

A 100 años de su nacimiento, ACA está integrada por 140 cooperativas con presencia en 11 provincias y comercializa diariamente un promedio de 100 mil toneladas de granos (más de 24 millones de toneladas anuales). Su escala permite defender el valor de la producción de los 50 mil pequeños productores que la integran y a su vez garantizar la provisión de insumos agropecuarios. Posee 52 Centros de Desarrollo Cooperativos, 5 plantas industriales y diversos emprendimientos de agregado de valor.

En la actualidad, la Zona Franca de General Pico tiene 541 empleados registrados y 28 empresas radicadas de diversos rubros (industria del plástico, alimentos, desarrollo de software, textiles, metalúrgicas, neumatiquera, laboratorios, Call Center, entre otros) y otras 43 firmas que utilizan el predio para almacenar mercaderías.

Al término de esta actividad, Fernández encabezó el acto de inauguración del Centro de Transferencia zona sur, un nuevo espacio de acopio y disposición transitoria de residuos que beneficiará a más de 30.000 personas.

El proyecto, que fue ejecutado por el municipio y financiado por el Ministerio de Obras Públicas a través del Plan Nacional Argentina Hace II, requirió una inversión de casi 21 millones de pesos. Y para la puesta en funcionamiento se adquirieron, además, dos camiones autocargadores de contenedores tipo volquetes, con una inversión de más de 21 millones de pesos mediante el Programa Federal Municipios de Pie.

La planta posee capacidad para recibir una gran cantidad de toneladas diarias de residuos sólidos y descomprimir el flujo de desechos de las más de 11.000 toneladas anuales que actualmente recibe y gestiona la Estación de Transferencia Norte.

Durante la recorrida, el mandatario dialogó con trabajadores de la Cooperativa de Recicladores Don Alberto, quienes brindarán asistencia permanente en el centro de transferencia para clasificar y separar los residuos de manera ordenada y segura.

La concentración de los materiales clasificados posibilita que su gestión sea más eficiente y que puedan insertarse en el circuito de la economía circular, reduciendo al mismo tiempo los costos de transporte y las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero.

Forman parte de la comitiva presidencial el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.

Con información de agencias.

IG