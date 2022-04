La primera noche de Boric en Buenos Aires: el regalo de Fernández y un paseo por Palermo

El presidente chileno, Gabriel Boric, agradeció esta noche un regalo de su par argentino, Alberto Fernández, que consiste en un disco original de Luis Alberto Spinetta junto a una carta escrita a mano por el Presidente que repasa algunas letras del músico.

“Este disco me lo regaló el presidente de Argentina. Es el disco Artaud de Pescado Rabioso, de (Luis Alberto) Spinetta, pero tuvo la delicadeza de escribirme a mano las líneas de las canciones que más le hacían sentido a él que creía que me podían servir a mí”, afirmó Boric a través de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram.

La grabación comenzó con unos segundos del tema musical “Bajan” de Spinetta reproducido por Boric en un tocadiscos. “Por cierto, es un disco original de la época. Me pareció un regalo hermoso”, agregó.

La carta a mano escrita por Fernández decía: “En este disco, hoy Luis te dejaría estos mensajes”. Además, citó algunos versos del ex integrante del grupo Almendra: “Las almas repudian todo encierro... es esta la fiebre del que espera frente al despertar”; “Aunque me fuercen, ya no voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor”; “No creas que ya no hay tinieblas, tan solo debes comprenderlas”; “Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo”; “Siempre soñar, nunca creer”; y “Las habladurías del mundo no pueden atraparnos”.

La primera visita de Boric a la Argentina

El mandatario chileno llegó este domingo a la Argentina para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, con una intensa agenda que comenzará este con una reunión con su par en la Casa Rosada, donde firmarán una serie de acuerdos.

En su primera noche en el país, Boric salió sorpresivamente a caminar por el barrio porteño de Palermo y entró a la clásica librería Eterna Cadencia, donde compró cinco libros, uno de ellos del pintor peronista Daniel Santoro y otro de la escritora y periodista Mariana Enríquez, ambos argentinos.

Fuentes oficiales indicaron que el mandatario observó detenidamente los estantes y finalmente compró los libros “Querido Mr. Stalin”, de Susan Butler; “Una palabra tuya”, de Orlando Figes; “El marino que perdió la gracia del mar”, de Yukio Mishima; “Alguien camina sobre tu tumba”, de Enríquez, y “Perón mediante”, de Santoro.

