Rafael Klejzer, otra renuncia en Desarrollo Social: “Del Frente de Todos no queda mucho”

“Del Frente de Todos no queda mucho”, dijo este miércoles Rafael Klejzer, quien horas antes anunció su renuncia al cargo de director nacional de Políticas Integradoras en el ministerio de Desarrollo Social. Klejzer es dirigente del Movimiento Popular La Dignidad y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) y decidió dar un paso al costado por estar en desacuerdo con el rumbo actual de la gestión.

“No es una decisión individual sino colectiva de la organización de retirarnos del gobierno”, dijo en diálogo con la radio Futurock. “No tenemos ninguna intención de convalidar el ajuste que se está practicando producto del acuerdo con el Fondo y el descalabro de la economía cotidiana”, sostuvo.

Es el segundo funcionario que renuncia al Ministerio de Desarrollo Social desde la llegada de Victoria Tolosa Paz al frente de esa cartera. El anterior fue Fernando Asencio, quien dejó la Subsecretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación Federal, también con críticas al rumbo político actual.

De todos modos, Klejzer dijo que su salida no tiene que ver con la asunción de Tolosa Paz, sino que el malestar es preexistente. “Cuando asumió (Sergio) Massa fue para nosotros un punto de no retorno respecto del consenso inicial”, sostuvo.

Para el exfuncionario hay una “situación muy complicada en nuestro pueblo” y, a diferencia de otros momentos, no aparece una perspectiva clara de mejora. “No queremos ser parte ni convalidar eso”, apuntó.

“No entramos al Frente de Todos para arreglar con el FMI. El acuerdo inicial era que se iba a dar la lista de los fugadores de la deuda de Macri. Dos años y medio después lo que hay es una lista trucha de que los que supuestamente cobran planes compran dólares; en el medio pasó algo. Lo que pasó es una política para congraciarse con los sectores concentrados, que están haciendo fortunas mientras que para nosotros hay un bono”, desarrolló.

Consultado por si la decisión implica abandonar solo el Gobierno pero no la alianza gobernante, Klejzer dejó entrever que ya desde hace tiempo no se consideran parte. “Del Frente de Todos no queda mucho –lanzó–. Sirvió para ganar las elecciones y esa misma noche se transformó en una alianza de tres o cuatro sectores; no es que tenemos una participación orgánica en el frente”.

