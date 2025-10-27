Reapareció Kueider: “Los costos de impulsar la Boleta Única se expresan en causas judiciales inventadas”

El exsenador nacional Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por contrabando y lavado de activos, reapareció en sus redes sociales para celebrar la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas nacionales que se realizaron este domingo.

Kueider se mostró “orgulloso” de haber sido uno de los legisladores que alentó, a su criterio, desde la Cámara alta, la implementación de la BUP: “Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”.

“Orgulloso de haber impulsado en el Senado el sistema de Boleta Única, que hoy el país ha estrenado con notable éxito. Un salto enorme hacia la calidad institucional y en el ejercicio de la democracia. Los costos políticos de haber impulsado esta y otras iniciativas, hoy se expresan en causa judiciales inventadas”, expresó.

Dejó entrever que su detención, llevada a cabo en diciembre del año pasado, fue producto de “un costo político” por parte de los sectores “que no pueden tolerar mecanismos más transparentes de representatividad” como es de la la BUP. “El tiempo y la verdad siempre van a triunfar”, agregó.

El 4 de diciembre de 2024, Kueider fue detenido en la localidad paraguaya de Ciudad del Este por haber cruzado la frontera con 200.000 dólares en efectivo sin declarar.

Con información de la agencia NA