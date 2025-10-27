Murió a los 70 años Björn Andrésen, el inolvidable Tadzio de 'Muerte en Venecia'

El actor sueco Björn Andrésen, conocido por su papel como Tadzio en la película Muerte en Venecia de 1971 dirigida por el cineasta italiano Luchino Visconti, falleció a los 70 años. La noticia la revelaron Kristian Petri y Kristina Lindström, codirectores del documental El chico más bello del mundo de 2021, que exploró el trauma sufrido por Andrésen durante y después de la filmación de Muerte en Venecia. No se informó la causa de la muerte.

Andrésen alcanzó la fama a los 15 años como actor relevación en la cinta de Visconti, una adaptación de la novela homónima de 1912 del autor alemán Thomas Mann que logró cuatro galardones en los premios BAFTA y formó parte del Festival de Cannes. El joven interpretó a Tadzio, un chico con quien un hombre mayor, interpretado por británico Dirk Bogarde, se obsesiona y se siente completamente atraído.

Según declaró Kristian Petri al periódico sueco Dagens Nyheter, Björn Andrésen inicialmente se mostró escéptico ante la idea de un documental sobre su vida, “pero una vez que tomó la decisión, se lanzó por todas”. “Tenía un carisma y una presencia increíbles frente a la cámara”, señaló el director. “Eso es en lo que más pienso ahora. En todos los momentos fantásticos que pasé con él. Era una persona valiente”, agregó.

Nacido en Estocolmo en 1955, Andrésen no tuvo una infancia fácil, ya que tuvo que lidiar con la muerte de su padre en un accidente y el suicidio de su madre cuando él tenía 10 años. Fue criado por su abuela, quien lo impulsó a ser modelo o dedicarse a la actuación en el cine. Fue entonces cuando Visconti lo eligió para su película, cambiando su vida de forma radical.

En el estreno de la película, Visconti se refirió a Andrésen como “el chico más bello del mundo”, un apodo que lo siguió durante toda su vida, algo que no gustó nada al actor. Tras el estreno de la película, el director no volvió a hablar con Andrésen, y el intérprete de Tadzio habló abiertamente sobre cómo la etiqueta de “más bello” lo afectó personal y profesionalmente. “Me sentí como un animal exótico enjaulado”, confesó a The Guardian en 2003, donde comentó que se sintió usado.

Más recientemente, en otro artículo de The Guardian publicado en 2021, el actor comentó que le habría dicho a Visconti que se fuera “a la mierda” si todavía estuviera vivo. “Nunca vi tantos fascistas y tarados como en el cine y en el teatro”, afirmó Andrésen. “Luchino era el tipo de depredador cultural que sacrificaría cualquier cosa o a cualquiera por el trabajo”, insistió. Y fue directo con respecto a cómo se sentía sobre Muerte en Venecia tantos años después: “Me jodió la vida”.