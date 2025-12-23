Autos flotando en Panamericana, zonas anegadas y usuarios sin luz: el saldo que dejó el temporal en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano

Un temporal afectó la Ciudad de Buenos Aires y alrededores tras una jornada agobiante donde la temperatura alcanzó los 34 grados de sensación térmica, al tiempo que más de 70 mil usuarios no tienen suministro eléctrico, zonas quedaron anegadas por la gran cantidad de agua, autos flotando en Panamericana, un shopping con filtraciones y caos en Aeroparque.

En la intersección de la Panamericana y Avenida Márquez varios autos fueron arrastrados por la corriente y quedaron semisumergidos, en medio del temporal que se registró en esa zona. Además, el shopping Unicenter resultó uno de los lugares más perjudicados en el marco de las lluvias copiosas y sufrió filtraciones en las paredes del tercer piso.

Demoras y cancelaciones se registraron en el Aeroparque Jorge Newbery como consecuencia de los fuertes vientos y las precipitaciones.

El alerta activó los protocolos de seguridad aeroportuaria que prohíben la carga de combustible y el movimiento de aeronaves en pista.

Qué zonas fueron las más afectadas

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el diluvio se registró en los barrios porteños de Colegiales, Villa Urquiza, Balvanera, Constitución, Monserrat, Villa Crespo y Liniers, al tiempo que afectó el sur, norte y oeste del Conurbano bonaerense.

En varias zonas hubo fuerte caída de granizo y anegamientos, motivo por el que termómetro descendió a los 22 grados y el alivio se sintió luego de un intenso día de calor.

La temperatura llegó a los 30°C, mientras que la térmica trepó a los 34°C tras la llegada del verano en el hemisferio sur.

El tiempo mejoraría con el paso de las horas aunque empeoraría durante la tarde y la noche de este miércoles 24 de diciembre con la llegada de chaparrones aislados.

Qué pasó con el suministro eléctrico

Conforme a la información del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), más de 70 mil personas no contaban con suministro eléctrico como consecuencia del calor.

Edenor señaló que 64.719 clientes se veían afectados por el inconveniente y Edesur precisó que 7.504 padecían la misma situación.

Con información de Noticias Argentinas

JIB