Por qué Dolly Parton es la verdadera reina de la Navidad (y no Mariah Carey)

Mariah Carey lleva años adelantando el inicio de la Navidad al 1 de noviembre, un día después de Halloween, con su ya característico vídeo titulado “It's time” (“Ha llegado la hora”), para que su multimillonaria canción All I Want For Christmass Is You, repita como villancico más escuchado. La estadounidense compuso y publicó su tema en 1994, dispuesta a convertirse en la 'reina de la Navidad' y, aunque se merece con honores serlo considerada por muchos, la realidad es que contaba –y sigue contando– con una predecesora en mayúsculas: Dolly Parton.

En 1984 publicó su primer álbum navideño, Once Upon a Christmas, junto a Kenny Rogers, al que pertenecen temas como I Believe in Santa Claus y A Christmas to Remember. Además de películas, especiales y libros aparte, la también valorada como 'Reina del country' tiene hasta su propio parque temático, Dollywood. Así que lo sentimos, Mariah, pero debemos dejarte como la 'Princesa de la Navidad'.

Parton espera cada año un poco más que Carey para lucir su decoración navideña, al 28 de noviembre, después de celebrar Acción de Gracias. La cantante llena su casa de luces y disfruta paseando para descubrir las de sus vecinos. Según reveló a Woman's World, mantiene la de su hogar –y sigue celebrando– hasta después de su cumpleaños, el 19 de enero.

Antes de publicar su primer disco de villancicos, Parton ya contaba con una amplia trayectoria sobre los escenarios, ya que empezó a cantar de niña en la iglesia y con tan solo diez años ya aparecía en programas locales de radio y televisión. Nació en 1946 en una pequeña cabaña en Sevierville (Tenesse, Estados Unidos), en el seno de una familia que siempre ha descrito como “extremadamente pobre”, siendo la cuarta de doce hermanos. Tiempo después consiguió su primer contrato discográfico, con Goldband Records, y en 1959 lanzó su primer sencillo, Puppy Love.

Ese año apareció por primera vez en el ciclo Grand Ole Opry, un reconocido programa de country, en el que conoció a Johnny Cash, que vio su potencial y animó a que lo aprovechara. Un año después de acabar el instituto se mudó a Nashville, donde poco a poco fue forjando su carrera hasta convertirse en toda una estrella mundial. Y lo logró, tanto por su voz como sus temas. A ella le debemos himnos como I Will Always Love You y Jolene.

Su primera incursión navideña llegó para cuando ya había catapultado su fama, también gracias a su faceta como actriz. En 1980 protagonizó Cómo eliminar a su jefe (Colin Higgins) junto a Jane Fonda y Lily Tomlin. Por su actuación fue nominada al Globo de Oro y también al Óscar a Mejor canción original, 9 to 5, que compuso para la película.

A finales de 1984 –mismo año en el que lideró junto a Sylvester Stallone la comedia romántica Rhinestone– llegó su incursión en la Navidad musical con Once Upon a Christmas, junto a Kenny Rogers. Y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás. El dúo promocionó el álbum en un especial televisivo en la CBS, Kenny & Dolly: A Christmas to Remember, que vieron 30 millones de espectadores.

Dos años después estrenó su primer telefilme temático para las fiestas, A Smoky Mountain Christmas, dirigida por Henry Winkler. En ella encarnó a una superestrella del country, Lorna Davis que, con el objetivo de frenar su frustración y desilusión por su carrera y soledad, decidía viajar a la cabaña de una amiga en las Montañas Humeantes de Tennessee, donde acaba cuidando de siete huérfanos.

Parton siguió cultivando su leyenda navideña con su album Home for Christmas, en el que interpretó villancicos clásicos como First Noel, Santa Claus Is Coming to Town y la joya Go Tell It on the Mountain. En 1994 volvió al formato televisivo con Ángel para todo, dirigida por Michael Switzer. En ella interpretó a Ruby Diamond, una cantante de country que, al morir, descubre que para entrar en el cielo necesita hacer méritos, así que decide convertirse en un ángel y regresar a la Tierra para ayudar a una familia.

Navidad con atracciones, en 'Dollywood'

Más allá de su carrera dentro de la música, Parton es también empresaria de éxito, escritora, mecenas, filántropa y activista. La cantante ha construido todo un imperio que incluye desde productoras de televisión y cine a la fundación Imagination Library, con la que lleva tres décadas repartiendo más de 300.000 libros de forma gratuita a más de tres millones de niños menores de cinco años.

La propia Dolly explica en una carta que mientras crecía en las colinas al este de Tennessee sabía que sus sueños “se harían realidad”. “Sé que hay niños en tu comunidad con sus propios sueño, ser médico, inventores o ministros. Quién sabe, tal vez haya una niña pequeña cuyo sueño sea ser escritora y cantante. Las semillas de estos sueños suelen encontrarse en los libros, y las semillas que ayudas a plantar en tu comunidad pueden crecer en todo el mundo”, explica sobre el origen y misión del proyecto.

Una de sus mayores fuentes de ingresos es el parque temático Rabel Railroad que abrió sus puertas en 1961, y que la cantante coadquirió en 1986, cuando lo rebautizó como Dollywood. El complejo cuenta con un parque acuático, hoteles y campos de golf. Dentro del parque en sí hay hasta una iglesia, Dolly Chapel, en la que los visitantes más fans pueden casarse.

Hay una réplica de la cabaña en la que se crió, un museo propio que incluye el vestuario de muchos de los filmes en los que ha participado, sus premios y estilismo de sus conciertos. Hay atracciones como una de las montañas rusas de madera más rápidas del mundo, actuaciones en directo, espectáculos y festivales. Entre ellos, además de la National Gospel and Harvest Celebration y el Festival of Nations, en el que se presenta a artistas de todas las partes del mundo; está Smoky Mountain Christmas, una celebración navideña conformada por conciertos especiales, comidas y otras atracciones, todo decorado hasta el más mínimo detalle.

Regreso a lo grande en 2020

Tras una etapa de igualmente mucho trabajo, pero con la Navidad menos presente, Parton regresó a lo grande después de treinta años en 2020 con el álbum A Holly Dolly Christmas, que incluyó colaboraciones de Michael Bublé –otro que también tiene su propio capítulo dentro de la historia de la música navideña, y por qué no reconocerlo, también en territorio patrio, David Bisbal–, Jimmy Fallon y Miley Cyrus, de la que es madrina.

El disco incluye el tema Christmas On The Square, que incluyó en la banda sonora de la película Dolly Parton: Navidad en la plaza, dirigida por Debbie Allen en 2020. Un musical en el que volvió a meterse en la piel de un ángel que acudía para combatir contra una despiadada mujer (Christine Baranski) que pretende acabar con el espíritu navideño vendiendo las tierras de la ciudad en la que nació.

En 2022 volvió a la gran pantalla con Dolly Parton: la magia de la montaña de la Navidad, a Dollytown. En ella viajaba a su pasado guiada por la misteriosa aparición de sus Reyes Magos personales y demostraba que la verdadera magia de la Navidad reside en los corazones de los niños que fuimos. La verdad es que este año que Lindsay Lohan nos ha dejado 'huérfanos' de película navideña, es el momento ideal de revisitar –o descubrir– cualquiera de estos largometrajes de Parton.

Ese 2022 protagonizó otro de sus grandes hitos musicales, actuar en el concierto de Fin de Año de Miley Cyrus, para interpretar juntas I Will Always Love You, I Love Rock and Roll y Wrecking Ball. Una de las grandes muestras de su complicidad entre madrina y ahijada, esta vez sobre el escenario. Mucho antes lo hicieron también en la pequeña pantalla, a través de los episodios de Hannah Montana en los que Parton interpretó a la tía del personaje encarnado por Cyrus, Miley Stewart.

La cantante ha aportado a las fiestas igualmente en forma de libro, Billy the Kid Comes Home for Christmas, en el que recuperó a su personaje, el bulldog francés Billy, al que le encanta ladrar al ritmo de la música country. De nuevo coescrito junto a Erica S. Perl e ilustrado por MacKenzie Haley, y ahora ya con una banda montada y de gira por el país; el perro tiene que decidir si actuar el Barkafeller Center el día de Navidad o quedarse con su familia.

Dolly Parton lleva décadas repartiendo su propio 'saco' de regalos para las fiestas en forma de canciones, películas, libros y parque temático. Todos ellos avalan su merecedor trono en el reino de la Navidad. Con ellos defiende su fe en estas fiestas como época de celebración por excelencia, de estar con los tuyos y dejarse embriagar por un espíritu del que, sobre todo si es sostenido por su hipnótica voz, resulta casi imposible no contagiarse.