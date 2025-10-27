Secco defendió a los intendentes tras la derrota del peronismo: “Se quieren limpiar el traste con nosotros”

El intendente de Ensenada, Mario Secco, defendió a los jefes comunales tras la derrota en la provincia de Buenos Aires y cuestionó a quienes los quieren usar de “chivo expiatorio” para explicar los resultados.

“Es una barbaridad decir que los intendentes nos borramos”, se quejó el dirigente bonaerense en declaraciones radiales.

“A veces cuando hay que buscar un chivo expiatorio quieren agarrar a los intendentes. Me duele tremendamente, porque hacemos un trabajo extraordinario en la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se quieren limpiar el traste con nosotros y no quieren reconocer que las estrategias que se llevan adelante no han resultado”, enfatizó Secco.

Luego de que la Alianza La Libertad Avanza remontada 14 puntos desde el 7 de septiembre hasta este domingo, el intendente kirchnerista aseguró que los municipios pusieron “todo el aparato” en Buenos Aires.

“Verónica Magario la rompió en la Tercera Sección Electoral, y (Martín) Katopodis la rompió en la Primera Sección. Muchas veces se hace una lista que no termina llenando el vaso, no es que sean malos compañeros, lo que existió el 7 de septiembre fue una propuesta muy fuerte que en esta no se pudo igualar”, evaluó.

Y agregó: “Hemos perdido con Néstor (Kirchner) por un punto, con Cristina (Kirchner), por un punto y medio. Una y otra vez nos volvemos a levantar y ponemos un presidente. No nos hagamos tanto los rulos que todavía esta para discutirse este elección, porque no está tan clarita esas 40 centésimas de puntos”.

Para Granados, no hay en el peronismo “dirigentes que puedan ilusionar”

Más temprano, Gastón Granados, intendente de Ezeiza, sostuvo que la sociedad argentina “entiende que cuando los intendentes estamos representados en las listas, nos acompaña más” y se quejó porque la nómina a legisladores nacionales “no tenía representatividad territorial'.

Asimismo, Granados aseguró que el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses “hizo que el vecino entienda que el intendente resuelve, trabaja y es cercano”, y señaló que en Ezeiza el peronismo sacó “63,5% el 7 de septiembre y ayer 45,5%, casi 20 puntos menos”.

Para el mandamás de Ezeiza, “la boleta se tracciona de abajo hacia arriba y la falta de intendentes en las listas perjudicó a la lista nacional”.

Además, destacó el debut de la boleta única de papel: “Fue muy buena, práctica, dinámica y rápida”, aunque admitió que todavía “no estamos mostrando algo que vuelva a ilusionar. No hay dirigentes que entusiasmen a la sociedad con volver a gobernar en 2027”, reconoció.

“La gente respalda a los gobiernos locales, a los que levantamos la basura, cambiamos la lamparita y tapamos los pozos, pero no ve en el peronismo dirigentes que puedan ilusionar”, concluyó Granados.

Con información de NA.

IG