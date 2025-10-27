Trump alimenta la idea de un tercer mandato en 2028 en un desafío a la Constitución de EEUU

Donald Trump no deja de empujar los límites de la legalidad desde que volvió a la Casa Blanca. Y para ello juega con el control absoluto del Senado y la Cámara de Representantes, que no ejercen ningún tipo de contrapeso al Ejecutivo. Y también cuenta con la supermayoría en el Tribunal Supremo de 6 a 3, que, por el momento, le está dejando expandir los poderes presidenciales más allá de lo que haya hecho antes ningún presidente en la historia reciente de EE.UU.

Y si existe un desafío particularmente sensible es el que tiene que ver con la hipótesis de un tercer mandato de Trump, teniendo en cuenta que la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense fija un tope de dos mandatos. Y cambiar la Constitución requeriría una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso y ser ratificada por 38 estados, cosa que no tiene el mandatario en estos momentos.

“Nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces”, proclama la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense. Pero los más fieles trumpistas, entre ellos su viejo estratega en el primer mandato, Steve Bannon, está haciendo campaña por lo contrario.

Bannon argumentaba la semana pasada en una entrevista con The Economist: “Teníamos menos posibilidades en 2016 y en 2024 de las que tenemos en 2028, y el presidente Trump será el presidente. El país necesita que sea el presidente de EE.UU. Tenemos que terminar lo que empezamos, y la forma de terminarlo es con Trump. Trump es un vehículo. Sé que esto los volverá locos, pero es un vehículo de la divina providencia. Es un instrumento. Es muy imperfecto, no va mucho a misa, no es muy religioso, pero es un instrumento de la voluntad divina. Lo necesitamos al menos para un mandato más, y lo conseguirá en 2028”.

¿Y qué pasa con la 22ª enmienda? “Hay muchas alternativas diferentes”, contestaba, “en el momento oportuno expondremos cuál es el plan. Pero hay un plan, y el presidente Trump será el presidente en 2028”, respondía Bannon.

Y este lunes, en el avión presidencial que llevaba a Trump desde Malasia a Japón, este contestó a las preguntas sobre el asunto y, lejos de descartarlo claramente y zanjar el debate, dijo: “Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números de siempre. Es terrible. Tengo mis mejores números”.

Trump continuó sin desechar la posibilidad: “Realmente no lo pensé. Tenemos gente muy buena, pero tengo las mejores encuestas de mi vida. Acabo de resolver ocho guerras y se avecina la novena. Creo que lo de Rusia y Ucrania ocurrirá. Tenemos gente maravillosa. Tenemos a JD, obviamente el vicepresidente es genial, y a Marco también. No estoy seguro de que alguien se presentaría contra ellos dos. Creo que si alguna vez formaran un equipo, sería imparable, de verdad que lo creo”. Y, a continuación, añade: “Me encantaría hacerlo, tengo mis mejores números de siempre, es tremendo, tengo mis mejores números”.

“¿No lo estoy descartando? Tendrás que decírmelo vos”; respondió Trump, quien a continuación se dedicó a insultar a las rivales: “Lo único que puedo decirte es que tenemos un grupo estupendo de gente, cosa que ellos no tienen. Tienen a Jasmine Crockett (congresista demócrata por Dallas), una persona con bajo coeficiente intelectual. Que AOC se enfrente a Trump, que Jasmine se enfrente a Trump. No lo creo”.

Una teoría sobre cómo podría intentar un tercer mandato es que podría presentarse como vicepresidente, le preguntan a Trump. “Sí, me permitirían hacerlo”; contesta: “Me permitirían hacerlo, pero yo no lo haría. No lo haría. Creo. Creo que a la gente le gustaría, es demasiado bonito, pero no estaría bien”.