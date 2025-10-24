Steve Bannon: “Trump va a tener un tercer mandato y será presidente en 2028: es un vehículo de la divina providencia”

“Nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces”. Esto proclama la 22ª enmienda de la Constitución estadounidense. Pero los más fieles trumpistas proclaman lo contrario.

Steve Bannon, el viejo asesor de Donald Trump y una de las personas que suele marcar el camino desde su programa War Room por donde luego transita la Casa Blanca, afirmó este jueves en una entrevista con The Tennessee Holler que Trump “va a conseguir un tercer mandato” y que “va a ser presidente 28 y la gente simplemente se tiene que hacer a la idea”.

¿Y qué pasa con la 22ª enmienda?, le preguntan. “Hay muchas alternativas diferentes”, contesta. “En el momento oportuno expondremos cuál es el plan. Pero hay un plan, y el presidente Trump será el presidente en 2028”.

Bannon argumenta: “Teníamos menos posibilidades en 2016 y menos posibilidades en 2024 de las que tenemos en 28, y el presidente Trump será el presidente de los Estados Unidos. El país necesita que sea el presidente de los Estados Unidos. Tenemos que terminar lo que empezamos, y la forma de terminarlo es con Trump. Trump es un vehículo. Sé que esto los volverá locos, pero es un vehículo de la divina providencia. Es un instrumento. Es muy imperfecto, no va mucho a misa, no es muy religioso, pero es un instrumento de la voluntad divina. Lo necesitamos al menos para un mandato más, y lo conseguirá en 2028”.

Ante esta reflexión, la entrevistadora confiesa que está “tratando de entender la coherencia de las cosas que me acabás de decir en los últimos minutos. Por un lado, dijiste que hay que acatar la Constitución, por otro lado, dijste que el presidente Trump necesita otro mandato, a pesar de que la 22.ª enmienda deja bastante claro que no puede tener un nuevo mandato porque ya está en su segundo mandato”.

“Cuando llegue el momento nos aseguraremos de analizar y definir los términos”, responde Bannon, a lo que le replican: “Incluso si encuentran la manera de socavarlos, estarán socavando el espíritu de esa enmienda”.

En este momento, el analista político protesta: “¿El pueblo estadounidense está rompiendo la Constitución si hace que Trump siga en el cargo con los mecanismos que implementemos,? ¿Estaría el pueblo estadounidense yendo en contra del espíritu de la Constitución? ¿Señora?”

Y le responde: “Creo que sí, creo que lo que van a hacer es justificar una cuasi dictadura”.

“¿Trump es una dictadura?”, replica Bannon: “¿No vieron lo que tuvo que ceder con la Big Beautiful Bill? ¿No ven lo que tiene que hacer con todo, como complacer a Zelenski? El presidente Trump no hace otra cosa negociar para mantener esto en marcha, y constantemente hace concesiones”.

Los entrevistadores le reprochan a Bannon que ahora represente a Trump como un negociador nato cuando lo que defiende constantemente es “aplastar al otro bando”.

“Si Trump se mantiene en el cargo en 2028 es por la voluntad del pueblo estadounidense”, insiste Bannon: “Y la voluntad del pueblo estadounidense es lo que la Constitución encarna. Así que creo que estaremos en buenas manos. Necesitamos terminar lo que empezamos. Y el presidente Trump es el instrumento, un instrumento providencial, para terminar este trabajo. Va a conseguir un tercer mandato”.

En este sentido, una hipótesis que se maneja es que alguien como el vicepresidente, J.D. Vance, encabezara una candidatura hueca para dimitir después y ser reemplazado en el cargo por Trump, que podría haber concurrido como vicepresidente.