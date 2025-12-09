La construcción creció 8% interanual, pero el empleo aún no recupera el terreno perdido

En octubre de 2025, la construcción creció 8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del Indec. El acumulado anual también muestra una mejora del 7,9% respecto de 2024. Sin embargo, la recuperación no se traduce de forma lineal en la creación de empleo ni en una mejora estructural para quienes trabajan en el sector.

El trabajo registrado en la construcción privada alcanzó los 389.430 puestos en septiembre, un 3,3% más que el año anterior, pero aún con una caída acumulada de 0,4% respecto del mismo período de 2024. La diferencia evidencia la precariedad del repunte y el rezago en la recomposición del empleo. Los niveles actuales siguen lejos de los máximos alcanzados entre 2017 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos).

Por su parte, los insumos reflejan un aumento significativo del consumo en rubros como hormigón elaborado (+40,7%), artículos sanitarios (+35,7%) y asfalto (+33,6%), lo que da cuenta de un dinamismo renovado en ciertos frentes de obra. Aun así, otros insumos como el yeso (-11,2%) y los ladrillos huecos (-6,9%) mostraron caídas interanuales, lo que puede estar vinculado a una composición de obras más vinculada a infraestructura que a vivienda.

Las perspectivas empresariales no son optimistas. La mayoría de las firmas encuestadas por el Indec no planea aumentar su dotación de personal en el corto plazo. Entre las compañías que realizan obras privadas, el 69,2% anticipó que no habrá cambios en la cantidad de personal hasta enero de 2026, mientras que solo el 8,7% prevé aumentos. En el caso de las obras públicas, el 24,7% espera una reducción de personal.

Entre las principales causas mencionadas para una posible caída de la actividad figuran la caída general de la economía y los atrasos en la cadena de pagos. A esto se suma la falta de crédito accesible y la inestabilidad de los precios, que afectan especialmente a las pequeñas y medianas firmas subcontratistas.

En cuanto a la superficie autorizada para edificación, otro indicador clave, se registró una suba interanual del 6% en septiembre, sumando un total de 1,4 millones de metros cuadrados habilitados en 246 municipios. El incremento, aunque moderado, se mantiene constante desde comienzos de año, lo que indica cierta continuidad en la inversión, aunque aún lejos de un boom.

La recuperación sectorial está lejos de ser inclusiva o sostenible si no se acompaña de políticas públicas que garanticen estabilidad, crédito y mejoras laborales para quienes sostienen la actividad con su trabajo. Según las empresas encuestadas, las medidas más necesarias para incentivar el sector son las destinadas a aliviar la carga fiscal (23,4%), estabilizar precios (22,6%) y facilitar el acceso a créditos para la construcción (20,1%).

Mientras el ISAC marca subas mensuales y los despachos crecen, los cuerpos que cargan la mezcla todavía esperan señales más claras de reactivación. La obra está en marcha, pero las condiciones de quienes la hacen posible siguen en pausa.

JJD