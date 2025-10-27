Tras la victoria, Milei admite que está “frenada” la economía y aventura sumar aliados al gabinete

Javier Milei cambió de piel tras la contundente victoria en las elecciones legislativas de este domingo. Este lunes admitió que la actividad económica está “frenada” pero la justificó por el “torpedeo constante” de la oposición con proyectos en el Congreso que buscaban perjudicar el déficit cero. A su vez, demoró los anuncios inminentes sobre los cambios de gabinete: dijo que ya tiene definidos algunos nombres, pero aclaró que “tiene tiempo” para efectivizarlos y abrió la posibilidad de incorporar a sectores aliados a la estructura de poder.

“Se frenaron las ventas, absolutamente. Pero es la consecuencia del torpedeo que tuvo el Congreso desde marzo hasta la semana previa a la elección. Eso dispara la tasa de interés, que es el riesgo país”, afirmó el Presidente esta mañana en una entrevista con el canal A24.

A nivel político, el libertario reivindicó a su hermana Karina Milei como secretaria General de la Presidencia y al asesor Santiago Caputo como cerebros de su gobierno, pese a la interna que se había acelerado en las últimas semanas.

Luego no descartó incorporar dirigentes de otras fuerzas a su gabinete y pateó para más adelante las definiciones. Al ser consultado sobre si podría elegir dirigentes de otros espacios, respondió: “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, no tengas dudas que los voy a sumar”. Y dijo que tiene definidos los nombres para los reemplazos obligados como son los de Patricia Bullrich, en Seguridad, y Luis Petri, en Defensa, pero evitó dar pistas al respecto. “Tengo algo de tiempo para cambiar el Gabinete”, afirmó el jefe de Estado.

En ese sentido, amplió: “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”. Remarcó que “el instrumento para eso es el nuevo Gabinete” y reafirmó su compromiso de avanzar en buscar una reforma laboral y otra impositiva a partir del 10 de diciembre próximo. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista y mi compromiso es mi contrato electoral de 2023. Lo voy a hacer”.

MC