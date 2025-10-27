La lista completa de diputados y diputadas que asumirán el 10 de diciembre y quiénes se van

La Libertad Avanza (LLA) junto a aliados será la primera minoría en la Cámara de Diputados con 107 legisladores, aunque deberá tejer acuerdos con otros bloques dialoguistas para sancionar las leyes.

Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores, pero habrá que ver si la diputada tucumana de Independencia se mantiene en esa bancada o retorna a Unión por la Patria (UxP).

De esta manera, la Cámara de Diputados tendrá una polarización extrema ya que el oficialismo reunirá 107 legisladores y el peronismo 98.

LLA podrá con este número blindar los vetos, a diferencia de lo que sucedió este año cuando la Cámara de Diputados insistió con las leyes de Discapacidad, Garrahan y universidades.

LIBERTAD AVANZA

El oficialismo tendrá 80 diputados propios ya que tenía 29 con mandato hasta el 2027 e ingresaron 51 legisladores por LLA, con lo cual superó mas del doble de la actual composición del bloque, de 37 miembros.

De los 64 diputados que ingresaron por LLA, 51 son propios, 10 del PRO y tres radicales.

El PRO tendrá 24 diputados ya que tenía 35 legisladores, ponía en juego 21 bancas y logró que ingresaran 10 legisladores.

Además tendrá otros aliados como los tres radicales “con peluca” y otros tres de la UCR con mandato hasta el 2027.

Con estos radicales el oficialismo alcanzará 113 diputados y necesitará otros 16 legisladores para alcanzar el quórum propio y sancionar leyes.

Por ese motivo, LLA necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal, que tendrá entre 7 diputados; Producción y Trabajo, que tendrá dos legisladores, e Independencia, que tendrá dos integrantes, además de una de Futuro y Libertad, Verónica Razzini.

También deberá conversar con la nueva bancada de Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en cinco de las 6 provincias.

El oficialismo, junto a su aliado del PRO y la UCR logró 17 en Buenos Aires, 7 en Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza, 4 en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 2 en San Luis, 2 en Salta , 2 en Chaco y 2 en Tucumán.

También obtuvo banca en Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, y Tierra del Fuego, La Rioja, y Formosa.

PERONISMO

El peronismo, en tanto, logró renovar las 46 de sus 98 bancas, ya que triunfó en siete distritos. El justicialismo obtuvo en Buenos Aires 16 bancas de las 15 que puso juego; 3 en Santa Fe, donde puso dos en juego; 4 en la Ciudad de Buenos Aires,; dos en Chaco; 2 en Catamarca; 2 en Entre Ríos, uno en Tucumán y dos en la Pampa.

También mantuvo 3 en Santiago del Estero, y obtuvo una en La Rioja, Formosa, Chubut, Río Negro, San Luis, San Juan, Mendoza, Corrientes y Tierra del Fuego.

INNOVACION FEDERAL

Innovación Federal tiene ocho diputados, ponía tres en juego y consiguió dos bancas, una en Misiones y una en Salta, por lo que tendrá desde diciembre 7 representantes.

PROVINCIAS UNIDAS

Provincias Unidas, la nueva expresión de los gobernadores, consiguió ocho bancas, de las cuales tres son de Córdoba; 2 de Santa Fé; uno en Jujuy; una en Corrientes y otra en ciudad de Buenos Aires, y esperan sumar 8 diputados de Encuentro Federal, tres de Democracia para Siempre y uno de Por Santa Cruz.

También tendrán conversaciones para sumar a este espacio a los dos diputados del MID y algunos de los ex libertarios de Coherencia como el puntano Carlos D’Alessandro y Gerardo González.

La izquierda consiguió tres bancas: dos en provincias de Buenos Aires y una en la ciudad de Buenos Aires, y tiene una con mandato hasta el 2027, con lo cual tendrá 4 bancas de las cinco que hoy detenta.

También quedan con una representación mas disminuida la Coalición Cívica ya que no obtuvo ninguna banca y tiene dos diputados con mandato hasta el 2027.

En tanto, el bloque de Coherencia tiene cuatro miembros, que tienen mandato hasta el 2027 y lo mismo con los dos diputados del MID.

Lista de diputados electos que asumirán el 10 de diciembre

PERONISMO

Jorge Taiana

Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzmann

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Fernando Edgardo Monguillot

Claudia Palladino

Sergio Dolce

Julieta Campo

Raúl Hadad

Juan Pablo Luque

Graciela de la Rosa

Guillermo Michel

Laura Marianela Concepción Marclay

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Gabriela Pedrali

Emir Félix

Adriana Serquis

Cristian Andino

Jorge “Gato” Fernández

Juan Carlos Molina

Moira Lansesán

Caren Tepp

Agustín Rossi

Alejandrina Borgatta

Jorge Alejandro Mukdise

Cecilia López Pasquali de Balmaceda

Marcelo Barbur

Osvaldo Jaldo

Agustin Tita

LA LIBERTAD AVANZA

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio “Tronco” Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Álvaro García

María Fernanda De Sensi

Joaquín Patricio Ojeda

María Luisa González Estevarena

Hernán Urien

Andrea Fernanda Vera

Javier Sánchez

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Agustín Pellegrini

Yamile Tomassoni

Juan Pablo Montenegro

Valentina Ravera

Gonzalo Roca

Laura Sodano

Marcos Patiño

Laura Rodríguez Machado

Enrique Lluch

Luis Petri

Pamela Verasay

Álvaro Martínez

María Julieta Metral Asensio

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Diego Hartfield

María Gruber

Gabriela Flores

Carlos Zapata

Andrés Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Virgina Gallardo

Abel Chiconi

Alfredo Gonzáles

Bárbara Andreussi

Aníbal Tortoriello

Gastón Riesco

Margarita Mondaca

Atilio Basualdo

Maira Frías

Mónica Becerra

Carlos Almena

Adrian Brizuela

Gino Visconti

Adrián Ravier

Jairo Henoch Guzmán

Miguel Rodríguez

PROVINCIAS UNIDAS

Juan Schiaretti

INDEPENDENCIA

Gladys Medina

Carolina Basualdo

Miguel Siciliano

Gisela Scaglia

Pablo Farías

Martín Lousteau

Diógenes González

María Inés Zigarán

INNOVACION FEDERAL

Bernardo Biella

Oscar Herrera Ahuad

IZQUIERDA

Nicolás del Caño

Romina del Pla

Myriam Bregman

PRODUCCION Y TRABAJO

Fabián Martín

DEFENDAMOS CORDOBA

Natalia de la Sota

LA NEUQUINIDAD

Karina Maureira

Los diputados que continúan su mandato hasta 2027

UNIÓN POR LA PATRIA

Aguirre, Hilda - La Rioja

Alí, Ernesto “Pipi” - San Luis

Araujo Hernández, Jorge Neri - Tierra del Fuego

Aveiro, Martín - Mendoza

Avila, Fernanda - Catamarca

Basterra, Luis Eugenio - Formosa

Bordet, Gustavo - Entre Ríos

Cafiero, Santiago - Buenos Aires

Campitelli, Celia - Santiago del Estero

Carignano, Florencia - Santa Fe

Casas, Sergio Guillermo - La Rioja

Castagneto, Carlos Daniel - Buenos Aires

Chica, Jorge - San Juan

Cisneros, Carlos - Tucumán

Daives, Ricardo - Santiago del Estero

Estévez, Gabriela Beatriz - Córdoba

Freites, Andrea - Tierra del Fuego

Giuliano, Diego A. - Santa Fe

Glinski, José - Chubut

Gómez, José - Santiago del Estero

Gutiérrez, Ramiro - Buenos Aires

Ianni, Ana María - Santa Cruz

Kirchner, Máximo Carlos - Buenos Aires

Leiva, Aldo - Chaco

Manrique, Mario - Buenos Aires

Marino, Juan - Buenos Aires

Martínez, Germán Pedro - Santa Fe

Molle, Matías - Buenos Aires

Monzón, Roxana - Buenos Aires

Moreau, Cecilia - Buenos Aires

Neder, Estela Mary - Santiago del Estero

Nóblega, Sebastián - Catamarca

Osuna, Blanca Inés - Entre Ríos

Parola, María Graciela - Formosa

Penacca, Paula Andrea - Ciudad de Buenos Aires

Pokoik, Lorena - Ciudad de Buenos Aires

Potenza, Luciana - Buenos Aires

Rauschenberger, Ariel - La Pampa

Sand, Nancy - Corrientes

Selva, Sabrina - Buenos Aires

Snopek, Guillermo - Jujuy

Soria, Martín - Río Negro

Strada, Julia - Buenos Aires

Tailhade, Rodolfo - Buenos Aires

Todero, Pablo - Neuquén

Tolosa Paz, Victoria - Buenos Aires

Valdés, Eduardo Félix - Ciudad de Buenos Aires

Volnovich, Luana - Buenos Aires

Yedlin, Pablo Raúl - Tucumán

Zaracho, Natalia - Buenos Aires

Zulli, Christian Alejandro - Corrientes

LA LIBERTAD AVANZA

Almirón, Lisandro - Corrientes

Ansaloni, Pablo - Buenos Aires

Benedit, Beltrán - Entre Ríos

Benegas Lynch, Bertie - Buenos Aires

Bonacci, Rocío - Santa Fe

Bornoroni, Gabriel - Córdoba

Correa Llano, Facundo - Mendoza

Diez, Romina - Santa Fe

Ferreyra, Alida - Ciudad de Buenos Aires

García, Carlos - Chaco

Huesen, Gerardo - Tucumán

Ibañez, María Cecilia - Córdoba

Lemoine, Lilia - Buenos Aires

Llano, Mercedes - Mendoza

Macyszyn, Lorena - Buenos Aires

Márquez, Nadia - Neuquén

Mayoraz, Nicolás - Santa Fe

Menem, Martín - La Rioja

Montenegro, Guillermo - Buenos Aires

Moreno Ovalle, Julio - Salta

Orozco, Emilia - Salta

Pauli, Santiago - Tierra del Fuego

Peluc, José - San Juan

Ponce, María Celeste - Córdoba

Quintar, Manuel - Jujuy

Santillán Juárez Brahim, Juliana - Buenos Aires

Santurio, Santiago - Buenos Aires

Treffinger, César - Chubut

Villaverde, Lorena - Río Negro

PRO

Arabia, Damián - Ciudad de Buenos Aires

Ardohain, Martín - La Pampa

Avico, Belén - Córdoba

Bianchetti, Emmanuel - Misiones

Bongiovanni, Alejandro - Santa Fe

Capozzi, Sergio Eduardo - Río Negro

Fernández Molero, Daiana - Ciudad de Buenos Aires

Giudici, Silvana - Ciudad de Buenos Aires

González, Álvaro - Ciudad de Buenos Aires

Lospennato, Silvia - Buenos Aires

Nuñez, José - Santa Fe

Ritondo, Cristian A. - Buenos Aires

Vásquez, Patricia - Buenos Aires

Yeza, Martín - Buenos Aires

UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Banfi, Karina - Buenos Aires

Cipolini, Gerardo - Chaco

Nieri, Lisandro - Mendoza

COALICION CIVICA

Ferraro, Maximiliano - Ciudad de Buenos Aires

Frade, Mónica - Buenos Aires

COHERENCIA

Arrieta, Lourdes Micaela - Mendoza

D’Alessandro, Carlos - San Luis

González, Gerardo Gustavo - Formosa

Pagano, Marcela Marina - Buenos Aires

DEMOCRACIA PARA SIEMPRE

Coletta, Mariela - Ciudad de Buenos Aires

Rizzotti, Jorge - Jujuy

Juliano, Pablo - Buenos Aires

ENCUENTRO FEDERAL

Avila, Jorge Antonio - Chubut

Brügge, Juan Fernando - Córdoba

Gutiérrez, Carlos - Córdoba

Morchio, Francisco - Entre Ríos

Paulón, Esteban - Santa Fe

Pichetto, Miguel Ángel - Buenos Aires

INNOVACIÓN FEDERAL

Arrúa, Alberto - Misiones

Ruíz, Yamila - Misiones

Outes, Pablo - Salta

Vancsik, Daniel - Misiones

Vega, Yolanda - Salta

LIGA DEL INTERIOR ELI

Campero, Mariano - Tucumán

Picat, Luis Albino - Córdoba

Tournier, José Federico - Corrientes

MID - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO

Falcone, Eduardo - Buenos Aires

Zago, Oscar - Ciudad de Buenos Aires

FUTURO Y LIBERTAD

Razzini, Verónica - Santa Fe

INDEPENDENCIA

Medina, Gladys - Tucumán

POR SANTA CRUZ

Garrido, José Luis - Santa Cruz

PRODUCCION Y TRABAJO

Picón Martínez, Nancy Viviana - San Juan

PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Castillo, Christian - Buenos Aires

Diputados y diputadas cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre de 2025

Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025

UNIÓN POR LA PATRIA

Alianiello, Eugenia - Chubut

Allende, Walberto - San Juan

Alonso, Constanza María - Buenos Aires

Arroyo, Daniel - Buenos Aires

Aubone, Ana Fabiola - San Juan

Bermejo, Adolfo - Mendoza

Bertoldi, Tanya - Neuquén

Carro, Pablo - Córdoba

Chaher, Leila - Jujuy

Chomiak, María Luisa - Chaco

Estrada, Emiliano - Salta

Fernández Patri, Ramiro - Formosa

Gaillard, Ana Carolina - Entre Ríos

Ginocchio, Silvana Micaela - Catamarca

Gollán, Daniel - Buenos Aires

González, Gustavo Carlos Miguel - Santa Cruz

Heller, Carlos - Ciudad de Buenos Aires

Herrera, Bernardo José - Santiago del Estero

Herrera, Ricardo - La Rioja

Iparraguirre, Rogelio - Buenos Aires

Ledesma, Tomás - Entre Ríos

Litza, Mónica - Buenos Aires

López Rodríguez, Dante - Catamarca

Macha, Mónica - Buenos Aires

Marín, Varinia Lis - La Pampa

Marziotta, Gisela - Ciudad de Buenos Aires

Mastaler, Magalí - Santa Fe

Morán, Micaela - Buenos Aires

Moreau, Leopoldo - Buenos Aires

Moyano, Nilda - Santiago del Estero

Paponet, Liliana - Mendoza

Palazzo, Sergio Omar - Buenos Aires

Passo, Marcela Fabiana - Buenos Aires

Pedrali, Gabriela - La Rioja

Pedrini, Juan Manuel - Chaco

Pereyra, Julio - Buenos Aires

Propato, Agustina Lucrecia - Buenos Aires

Romero, Jorge Antonio - Corrientes

Santoro, Leandro - Ciudad de Buenos Aires

Siley, Vanesa Raquel - Buenos Aires

Toniolli, Eduardo - Santa Fe

Vargas Matyi, Brenda - Buenos Aires

Yasky, Hugo - Buenos Aires

Yutrovic, Carolina - Tierra del Fuego

Zabala Chacur, Natalia - San Luis

PRO

Ajmechet, Sabrina - Ciudad de Buenos Aires

Bachey, Karina Ethel - San Luis

Baldassi, Héctor W. - Córdoba

Ballejos, Nancy - Entre Ríos

Besana, Gabriela - Buenos Aires

Brambilla, Sofía - Corrientes

De Sensi, María Florencia - Buenos Aires

Figueroa Casas, Germana - Santa Fe

Finocchiaro, Alejandro - Buenos Aires

Iglesias, Fernando Adolfo - Ciudad de Buenos Aires

Laspina, Luciano Andrés - Santa Fe

Maquieyra, Martín - La Pampa

Milman, Gerardo - Buenos Aires

Quiroz, Marilú - Chaco

Rodríguez Machado, Laura - Córdoba

Romero, Ana Clara - Chubut

Sánchez Wrba, Javier - Buenos Aires

Santilli, Diego - Buenos Aires

Sotolano, María - Buenos Aires

Tortoriello, Anibal - Río Negro

Vidal, María Eugenia - Ciudad de Buenos Aires

LA LIBERTAD AVANZA

Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo - San Luis

Araujo, María Fernanda - Ciudad de Buenos Aires

Emma, Nicolás - Ciudad de Buenos Aires

Espert, José Luis - Buenos Aires

Klipauka Lewtak, Florencia - Misiones

Martínez, Álvaro - Mendoza

Píparo, Carolina - Buenos Aires

Zapata, Carlos Raúl - Salta

UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Benedetti, Atilio - Entre Ríos

Brouwer De Koning, Gabriela - Córdoba

Carrizo, Soledad - Córdoba

Cobos, Julio - Mendoza

De Loredo, Rodrigo - Córdoba

Quetglas, Fabio José - Buenos Aires

Reyes, Roxana - Santa Cruz

Sánchez, Roberto Antonio - Tucumán

Sarapura, Natalia Silvina - Jujuy

Tetaz, Martin Alberto - Ciudad de Buenos Aires

Verasay, Pamela Fernanda - Mendoza

COALICION CIVICA

Borrego, Victoria - Buenos Aires

Campagnoli, Marcela - Buenos Aires

López, Juan Manuel - Buenos Aires

Oliveto Lago, Paula - Ciudad de Buenos Aires

DEMOCRACIA PARA SIEMPRE

Aguirre, Manuel Ignacio - Corrientes

Antola, Marcela - Entre Ríos

Carbajal, Fernando - Formosa

Carrizo, Ana Carla - Ciudad de Buenos Aires

Coli, Marcela - La Pampa

Giorgi, Melina - Santa Fe

Manes, Facundo - Buenos Aires

Polini, Juan Carlos - Chaco

Tavela, Danya - Buenos Aires

ENCUENTRO FEDERAL

Agost Carreño, Oscar - Córdoba

De la Sota, Natalia - Córdoba

García Aresca, Ignacio - Córdoba

Monzó, Emilio - Buenos Aires

Randazzo, Florencio - Buenos Aires

Stolbizer, Margarita - Buenos Aires

INDEPENDENCIA

Fernández, Elia Marina - Tucumán

Fernández, Agustin - Tucumán

INNOVACIÓN FEDERAL

Calletti, Pamela - Salta

Domingo, Agustín - Río Negro

Fernández, Carlos Alberto - Misiones

IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD

De Mendieta, Mercedes - Ciudad de Buenos Aires

Giordano, Juan Carlos - Buenos Aires

LIGA DEL INTERIOR ELI

Arjol, Martín - Misiones

Cervi, Pablo - Neuquén

Monti, Francisco - Catamarca

FUTURO Y LIBERTAD

Chumpitaz, Gabriel Felipe - Santa Fe

CREO

Omodeo, Paula - Tucumán

DEFENDAMOS SANTA FE

Mirabella, Roberto - Santa Fe

MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO

Llancafilo, Osvaldo - Neuquén

MST - FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD

Ripoll, Vilma - Buenos Aires

POR SANTA CRUZ

Prades, C. Facundo - Santa Cruz

PRODUCCION Y TRABAJO

Moreno, María De Los Ángeles - San Juan

PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

Vilca, Alejandro - Jujuy

REPUBLICANOS UNIDOS

López Murphy, Ricardo Hipólito - Ciudad de Buenos Aires

SOMOS FUEGUINOS

Garramuño, Ricardo - Tierra del Fuego

UNIDOS

Barletta, Mario - Santa Fe