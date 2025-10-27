La lista completa de diputados y diputadas que asumirán el 10 de diciembre y quiénes se van
La Libertad Avanza (LLA) junto a aliados será la primera minoría en la Cámara de Diputados con 107 legisladores, aunque deberá tejer acuerdos con otros bloques dialoguistas para sancionar las leyes.
Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores, pero habrá que ver si la diputada tucumana de Independencia se mantiene en esa bancada o retorna a Unión por la Patria (UxP).
De esta manera, la Cámara de Diputados tendrá una polarización extrema ya que el oficialismo reunirá 107 legisladores y el peronismo 98.
LLA podrá con este número blindar los vetos, a diferencia de lo que sucedió este año cuando la Cámara de Diputados insistió con las leyes de Discapacidad, Garrahan y universidades.
LIBERTAD AVANZA
El oficialismo tendrá 80 diputados propios ya que tenía 29 con mandato hasta el 2027 e ingresaron 51 legisladores por LLA, con lo cual superó mas del doble de la actual composición del bloque, de 37 miembros.
De los 64 diputados que ingresaron por LLA, 51 son propios, 10 del PRO y tres radicales.
El PRO tendrá 24 diputados ya que tenía 35 legisladores, ponía en juego 21 bancas y logró que ingresaran 10 legisladores.
Además tendrá otros aliados como los tres radicales “con peluca” y otros tres de la UCR con mandato hasta el 2027.
Con estos radicales el oficialismo alcanzará 113 diputados y necesitará otros 16 legisladores para alcanzar el quórum propio y sancionar leyes.
Por ese motivo, LLA necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo como Innovación Federal, que tendrá entre 7 diputados; Producción y Trabajo, que tendrá dos legisladores, e Independencia, que tendrá dos integrantes, además de una de Futuro y Libertad, Verónica Razzini.
También deberá conversar con la nueva bancada de Provincias Unidas que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en cinco de las 6 provincias.
El oficialismo, junto a su aliado del PRO y la UCR logró 17 en Buenos Aires, 7 en Ciudad de Buenos Aires, 5 en Córdoba, 4 en Mendoza, 4 en Santa Fe, 3 en Entre Ríos, 2 en San Luis, 2 en Salta , 2 en Chaco y 2 en Tucumán.
También obtuvo banca en Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Rio Negro, San Juan, y Tierra del Fuego, La Rioja, y Formosa.
PERONISMO
El peronismo, en tanto, logró renovar las 46 de sus 98 bancas, ya que triunfó en siete distritos. El justicialismo obtuvo en Buenos Aires 16 bancas de las 15 que puso juego; 3 en Santa Fe, donde puso dos en juego; 4 en la Ciudad de Buenos Aires,; dos en Chaco; 2 en Catamarca; 2 en Entre Ríos, uno en Tucumán y dos en la Pampa.
También mantuvo 3 en Santiago del Estero, y obtuvo una en La Rioja, Formosa, Chubut, Río Negro, San Luis, San Juan, Mendoza, Corrientes y Tierra del Fuego.
INNOVACION FEDERAL
Innovación Federal tiene ocho diputados, ponía tres en juego y consiguió dos bancas, una en Misiones y una en Salta, por lo que tendrá desde diciembre 7 representantes.
PROVINCIAS UNIDAS
Provincias Unidas, la nueva expresión de los gobernadores, consiguió ocho bancas, de las cuales tres son de Córdoba; 2 de Santa Fé; uno en Jujuy; una en Corrientes y otra en ciudad de Buenos Aires, y esperan sumar 8 diputados de Encuentro Federal, tres de Democracia para Siempre y uno de Por Santa Cruz.
También tendrán conversaciones para sumar a este espacio a los dos diputados del MID y algunos de los ex libertarios de Coherencia como el puntano Carlos D’Alessandro y Gerardo González.
La izquierda consiguió tres bancas: dos en provincias de Buenos Aires y una en la ciudad de Buenos Aires, y tiene una con mandato hasta el 2027, con lo cual tendrá 4 bancas de las cinco que hoy detenta.
También quedan con una representación mas disminuida la Coalición Cívica ya que no obtuvo ninguna banca y tiene dos diputados con mandato hasta el 2027.
En tanto, el bloque de Coherencia tiene cuatro miembros, que tienen mandato hasta el 2027 y lo mismo con los dos diputados del MID.
Lista de diputados electos que asumirán el 10 de diciembre
PERONISMO
Jorge Taiana
Jimena López
Juan Grabois
Vanesa Siley
Sergio Palazzo
Teresa García
Horacio Pietragalla
Agustina Propato
Hugo Moyano
Fernanda Díaz
Sebastián Galmarini
Fernanda Miño
Hugo Yasky
Marina Salzmann
Nicolás Trotta
María Elena Velázquez
Itai Hagman
Raquel Kismer
Santiago Roberto
Lucía Cámpora
Fernando Edgardo Monguillot
Claudia Palladino
Sergio Dolce
Julieta Campo
Raúl Hadad
Juan Pablo Luque
Graciela de la Rosa
Guillermo Michel
Laura Marianela Concepción Marclay
Abelardo Ferrán
Varinia Marín
Gabriela Pedrali
Emir Félix
Adriana Serquis
Cristian Andino
Jorge “Gato” Fernández
Juan Carlos Molina
Moira Lansesán
Caren Tepp
Agustín Rossi
Alejandrina Borgatta
Jorge Alejandro Mukdise
Cecilia López Pasquali de Balmaceda
Marcelo Barbur
Osvaldo Jaldo
Agustin Tita
LA LIBERTAD AVANZA
Diego Santilli
Karen Reichardt
Sebastián Pareja
Gladys Humenuk
Alejandro Carrancio
Johanna Longo
Alejandro Finocchiaro
Miriam Niveyro
Sergio “Tronco” Figliuolo
Giselle Castelnuovo
Álvaro García
María Fernanda De Sensi
Joaquín Patricio Ojeda
María Luisa González Estevarena
Hernán Urien
Andrea Fernanda Vera
Javier Sánchez
Alejandro Fargosi
Patricia Holzman
Nicolás Emma
Sabrina Ajmechet
Fernando De Andreis
Antonela Giampieri
Andrés Leone
Agustín Pellegrini
Yamile Tomassoni
Juan Pablo Montenegro
Valentina Ravera
Gonzalo Roca
Laura Sodano
Marcos Patiño
Laura Rodríguez Machado
Enrique Lluch
Luis Petri
Pamela Verasay
Álvaro Martínez
María Julieta Metral Asensio
Federico Pelli
Soledad Molinuevo
Diego Hartfield
María Gruber
Gabriela Flores
Carlos Zapata
Andrés Laumann
Alicia Fregonese
Darío Schneider
Mercedes del Rosario Goitía
Guillermo Agüero
Virgina Gallardo
Abel Chiconi
Alfredo Gonzáles
Bárbara Andreussi
Aníbal Tortoriello
Gastón Riesco
Margarita Mondaca
Atilio Basualdo
Maira Frías
Mónica Becerra
Carlos Almena
Adrian Brizuela
Gino Visconti
Adrián Ravier
Jairo Henoch Guzmán
Miguel Rodríguez
PROVINCIAS UNIDAS
Juan Schiaretti
INDEPENDENCIA
Gladys Medina
Carolina Basualdo
Miguel Siciliano
Gisela Scaglia
Pablo Farías
Martín Lousteau
Diógenes González
María Inés Zigarán
INNOVACION FEDERAL
Bernardo Biella
Oscar Herrera Ahuad
IZQUIERDA
Nicolás del Caño
Romina del Pla
Myriam Bregman
PRODUCCION Y TRABAJO
Fabián Martín
DEFENDAMOS CORDOBA
Natalia de la Sota
LA NEUQUINIDAD
Karina Maureira
Los diputados que continúan su mandato hasta 2027
UNIÓN POR LA PATRIA
Aguirre, Hilda - La Rioja
Alí, Ernesto “Pipi” - San Luis
Araujo Hernández, Jorge Neri - Tierra del Fuego
Aveiro, Martín - Mendoza
Avila, Fernanda - Catamarca
Basterra, Luis Eugenio - Formosa
Bordet, Gustavo - Entre Ríos
Cafiero, Santiago - Buenos Aires
Campitelli, Celia - Santiago del Estero
Carignano, Florencia - Santa Fe
Casas, Sergio Guillermo - La Rioja
Castagneto, Carlos Daniel - Buenos Aires
Chica, Jorge - San Juan
Cisneros, Carlos - Tucumán
Daives, Ricardo - Santiago del Estero
Estévez, Gabriela Beatriz - Córdoba
Freites, Andrea - Tierra del Fuego
Giuliano, Diego A. - Santa Fe
Glinski, José - Chubut
Gómez, José - Santiago del Estero
Gutiérrez, Ramiro - Buenos Aires
Ianni, Ana María - Santa Cruz
Kirchner, Máximo Carlos - Buenos Aires
Leiva, Aldo - Chaco
Manrique, Mario - Buenos Aires
Marino, Juan - Buenos Aires
Martínez, Germán Pedro - Santa Fe
Molle, Matías - Buenos Aires
Monzón, Roxana - Buenos Aires
Moreau, Cecilia - Buenos Aires
Neder, Estela Mary - Santiago del Estero
Nóblega, Sebastián - Catamarca
Osuna, Blanca Inés - Entre Ríos
Parola, María Graciela - Formosa
Penacca, Paula Andrea - Ciudad de Buenos Aires
Pokoik, Lorena - Ciudad de Buenos Aires
Potenza, Luciana - Buenos Aires
Rauschenberger, Ariel - La Pampa
Sand, Nancy - Corrientes
Selva, Sabrina - Buenos Aires
Snopek, Guillermo - Jujuy
Soria, Martín - Río Negro
Strada, Julia - Buenos Aires
Tailhade, Rodolfo - Buenos Aires
Todero, Pablo - Neuquén
Tolosa Paz, Victoria - Buenos Aires
Valdés, Eduardo Félix - Ciudad de Buenos Aires
Volnovich, Luana - Buenos Aires
Yedlin, Pablo Raúl - Tucumán
Zaracho, Natalia - Buenos Aires
Zulli, Christian Alejandro - Corrientes
LA LIBERTAD AVANZA
Almirón, Lisandro - Corrientes
Ansaloni, Pablo - Buenos Aires
Benedit, Beltrán - Entre Ríos
Benegas Lynch, Bertie - Buenos Aires
Bonacci, Rocío - Santa Fe
Bornoroni, Gabriel - Córdoba
Correa Llano, Facundo - Mendoza
Diez, Romina - Santa Fe
Ferreyra, Alida - Ciudad de Buenos Aires
García, Carlos - Chaco
Huesen, Gerardo - Tucumán
Ibañez, María Cecilia - Córdoba
Lemoine, Lilia - Buenos Aires
Llano, Mercedes - Mendoza
Macyszyn, Lorena - Buenos Aires
Márquez, Nadia - Neuquén
Mayoraz, Nicolás - Santa Fe
Menem, Martín - La Rioja
Montenegro, Guillermo - Buenos Aires
Moreno Ovalle, Julio - Salta
Orozco, Emilia - Salta
Pauli, Santiago - Tierra del Fuego
Peluc, José - San Juan
Ponce, María Celeste - Córdoba
Quintar, Manuel - Jujuy
Santillán Juárez Brahim, Juliana - Buenos Aires
Santurio, Santiago - Buenos Aires
Treffinger, César - Chubut
Villaverde, Lorena - Río Negro
PRO
Arabia, Damián - Ciudad de Buenos Aires
Ardohain, Martín - La Pampa
Avico, Belén - Córdoba
Bianchetti, Emmanuel - Misiones
Bongiovanni, Alejandro - Santa Fe
Capozzi, Sergio Eduardo - Río Negro
Fernández Molero, Daiana - Ciudad de Buenos Aires
Giudici, Silvana - Ciudad de Buenos Aires
González, Álvaro - Ciudad de Buenos Aires
Lospennato, Silvia - Buenos Aires
Nuñez, José - Santa Fe
Ritondo, Cristian A. - Buenos Aires
Vásquez, Patricia - Buenos Aires
Yeza, Martín - Buenos Aires
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL
Banfi, Karina - Buenos Aires
Cipolini, Gerardo - Chaco
Nieri, Lisandro - Mendoza
COALICION CIVICA
Ferraro, Maximiliano - Ciudad de Buenos Aires
Frade, Mónica - Buenos Aires
COHERENCIA
Arrieta, Lourdes Micaela - Mendoza
D’Alessandro, Carlos - San Luis
González, Gerardo Gustavo - Formosa
Pagano, Marcela Marina - Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
Coletta, Mariela - Ciudad de Buenos Aires
Rizzotti, Jorge - Jujuy
Juliano, Pablo - Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
Avila, Jorge Antonio - Chubut
Brügge, Juan Fernando - Córdoba
Gutiérrez, Carlos - Córdoba
Morchio, Francisco - Entre Ríos
Paulón, Esteban - Santa Fe
Pichetto, Miguel Ángel - Buenos Aires
INNOVACIÓN FEDERAL
Arrúa, Alberto - Misiones
Ruíz, Yamila - Misiones
Outes, Pablo - Salta
Vancsik, Daniel - Misiones
Vega, Yolanda - Salta
LIGA DEL INTERIOR ELI
Campero, Mariano - Tucumán
Picat, Luis Albino - Córdoba
Tournier, José Federico - Corrientes
MID - MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
Falcone, Eduardo - Buenos Aires
Zago, Oscar - Ciudad de Buenos Aires
FUTURO Y LIBERTAD
Razzini, Verónica - Santa Fe
INDEPENDENCIA
Medina, Gladys - Tucumán
POR SANTA CRUZ
Garrido, José Luis - Santa Cruz
PRODUCCION Y TRABAJO
Picón Martínez, Nancy Viviana - San Juan
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
Castillo, Christian - Buenos Aires
Diputados y diputadas cuyos mandatos finalizan el 10 de diciembre de 2025
Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025
UNIÓN POR LA PATRIA
Alianiello, Eugenia - Chubut
Allende, Walberto - San Juan
Alonso, Constanza María - Buenos Aires
Arroyo, Daniel - Buenos Aires
Aubone, Ana Fabiola - San Juan
Bermejo, Adolfo - Mendoza
Bertoldi, Tanya - Neuquén
Carro, Pablo - Córdoba
Chaher, Leila - Jujuy
Chomiak, María Luisa - Chaco
Estrada, Emiliano - Salta
Fernández Patri, Ramiro - Formosa
Gaillard, Ana Carolina - Entre Ríos
Ginocchio, Silvana Micaela - Catamarca
Gollán, Daniel - Buenos Aires
González, Gustavo Carlos Miguel - Santa Cruz
Heller, Carlos - Ciudad de Buenos Aires
Herrera, Bernardo José - Santiago del Estero
Herrera, Ricardo - La Rioja
Iparraguirre, Rogelio - Buenos Aires
Ledesma, Tomás - Entre Ríos
Litza, Mónica - Buenos Aires
López Rodríguez, Dante - Catamarca
Macha, Mónica - Buenos Aires
Marín, Varinia Lis - La Pampa
Marziotta, Gisela - Ciudad de Buenos Aires
Mastaler, Magalí - Santa Fe
Morán, Micaela - Buenos Aires
Moreau, Leopoldo - Buenos Aires
Moyano, Nilda - Santiago del Estero
Macha, Mónica - Buenos Aires
Paponet, Liliana - Mendoza
Palazzo, Sergio Omar - Buenos Aires
Passo, Marcela Fabiana - Buenos Aires
Pedrali, Gabriela - La Rioja
Pedrini, Juan Manuel - Chaco
Pereyra, Julio - Buenos Aires
Propato, Agustina Lucrecia - Buenos Aires
Romero, Jorge Antonio - Corrientes
Santoro, Leandro - Ciudad de Buenos Aires
Siley, Vanesa Raquel - Buenos Aires
Toniolli, Eduardo - Santa Fe
Vargas Matyi, Brenda - Buenos Aires
Yasky, Hugo - Buenos Aires
Yutrovic, Carolina - Tierra del Fuego
Zabala Chacur, Natalia - San Luis
PRO
Ajmechet, Sabrina - Ciudad de Buenos Aires
Bachey, Karina Ethel - San Luis
Baldassi, Héctor W. - Córdoba
Ballejos, Nancy - Entre Ríos
Besana, Gabriela - Buenos Aires
Brambilla, Sofía - Corrientes
De Sensi, María Florencia - Buenos Aires
Figueroa Casas, Germana - Santa Fe
Finocchiaro, Alejandro - Buenos Aires
Iglesias, Fernando Adolfo - Ciudad de Buenos Aires
Laspina, Luciano Andrés - Santa Fe
Maquieyra, Martín - La Pampa
Milman, Gerardo - Buenos Aires
Quiroz, Marilú - Chaco
Rodríguez Machado, Laura - Córdoba
Romero, Ana Clara - Chubut
Sánchez Wrba, Javier - Buenos Aires
Santilli, Diego - Buenos Aires
Sotolano, María - Buenos Aires
Tortoriello, Anibal - Río Negro
Vidal, María Eugenia - Ciudad de Buenos Aires
LA LIBERTAD AVANZA
Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo - San Luis
Araujo, María Fernanda - Ciudad de Buenos Aires
Emma, Nicolás - Ciudad de Buenos Aires
Espert, José Luis - Buenos Aires
Klipauka Lewtak, Florencia - Misiones
Martínez, Álvaro - Mendoza
Píparo, Carolina - Buenos Aires
Zapata, Carlos Raúl - Salta
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL
Benedetti, Atilio - Entre Ríos
Brouwer De Koning, Gabriela - Córdoba
Carrizo, Soledad - Córdoba
Cobos, Julio - Mendoza
De Loredo, Rodrigo - Córdoba
Quetglas, Fabio José - Buenos Aires
Reyes, Roxana - Santa Cruz
Sánchez, Roberto Antonio - Tucumán
Sarapura, Natalia Silvina - Jujuy
Tetaz, Martin Alberto - Ciudad de Buenos Aires
Verasay, Pamela Fernanda - Mendoza
COALICION CIVICA
Borrego, Victoria - Buenos Aires
Campagnoli, Marcela - Buenos Aires
López, Juan Manuel - Buenos Aires
Oliveto Lago, Paula - Ciudad de Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
Aguirre, Manuel Ignacio - Corrientes
Antola, Marcela - Entre Ríos
Carbajal, Fernando - Formosa
Carrizo, Ana Carla - Ciudad de Buenos Aires
Coli, Marcela - La Pampa
Giorgi, Melina - Santa Fe
Manes, Facundo - Buenos Aires
Polini, Juan Carlos - Chaco
Tavela, Danya - Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
Agost Carreño, Oscar - Córdoba
De la Sota, Natalia - Córdoba
García Aresca, Ignacio - Córdoba
Monzó, Emilio - Buenos Aires
Randazzo, Florencio - Buenos Aires
Stolbizer, Margarita - Buenos Aires
INDEPENDENCIA
Fernández, Elia Marina - Tucumán
Fernández, Agustin - Tucumán
INNOVACIÓN FEDERAL
Calletti, Pamela - Salta
Domingo, Agustín - Río Negro
Fernández, Carlos Alberto - Misiones
IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD
De Mendieta, Mercedes - Ciudad de Buenos Aires
Giordano, Juan Carlos - Buenos Aires
LIGA DEL INTERIOR ELI
Arjol, Martín - Misiones
Cervi, Pablo - Neuquén
Monti, Francisco - Catamarca
FUTURO Y LIBERTAD
Chumpitaz, Gabriel Felipe - Santa Fe
CREO
Omodeo, Paula - Tucumán
DEFENDAMOS SANTA FE
Mirabella, Roberto - Santa Fe
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO
Llancafilo, Osvaldo - Neuquén
MST - FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD
Ripoll, Vilma - Buenos Aires
POR SANTA CRUZ
Prades, C. Facundo - Santa Cruz
PRODUCCION Y TRABAJO
Moreno, María De Los Ángeles - San Juan
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
Vilca, Alejandro - Jujuy
REPUBLICANOS UNIDOS
López Murphy, Ricardo Hipólito - Ciudad de Buenos Aires
SOMOS FUEGUINOS
Garramuño, Ricardo - Tierra del Fuego
UNIDOS
Barletta, Mario - Santa Fe
