Represión en Congreso: dos liberaciones muestran la doble vara policial

Habían pasado unos minutos desde el incendio del móvil de Cadena 3 cuando un auto gris estacionó junto al coche quemado, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen que bordea la plaza del Congreso. Era la tarde del miércoles 12 de junio y el momento más álgido de la represión durante el debate por la Ley Bases había terminado, aunque aún había fuerte presencia de policías. El auto gris, un Chevrolet Classic con caja de carga en el techo, tenía la patente dada vuelta: NBQ 056. Dos jóvenes a cara descubierta bajaron del vehículo, se metieron dentro del móvil calcinado de Cadena 3 y con un cuchillo le arrancaron los cables de cobre del tablero de control.

Toda la secuencia fue filmada por el periodista Orlando Morales, quien trabajaba con el auto incendiado. En el video se ve que los jóvenes actúan con calma pese a que hay un remolque policial estacionado a un par de metros. Sobre el final de la grabación, un agente de la Policía Federal los aborda, mientras otro le pide a Morales que deje de filmar. Según el periodista, ambos fueron detenidos en el momento. “Cayó la policía y se los llevaron adelante mío −dijo Morales a elDiarioAR−. Tuve que hacer la denuncia de que me estaban robando los cables del auto”.

En la comisaría los identificaron como L. E. B. y D. G. G., de 23 y 24 años, ambos de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Según pudo averiguar este medio, uno de ellos tendría parentesco con el titular del Chevrolet, otro joven de 22 años que vive en un barrio popular de Rafael Castillo, también en La Matanza. La averiguación de antecedentes de ambos detenidos dio negativa. Pasaron la noche del miércoles bajo arresto, y en la madrugada del jueves fueron entrevistados por personal del área de violencia institucional de la Defensoría General de la Nación que visitó a varios de los detenidos durante la jornada en el Congreso.

Debido a que fueron arrestados por fuerzas federales, el caso entró inicialmente al fuero federal. Pero la policía calificó el delito como “tentativa de robo”, por lo que pasaron al fuero ordinario y quedaron a disposición del Juzgado Nacional Nº 30. El sumario llegó al juzgado recién este miércoles, lo que significa que ambos fueron liberados de la comisaría algunas horas después de su detención. Si hubieran permanecido bajo arresto, el trámite no podría haberse dilatado tanto ya que el código procesal impide retener a un preso que aún no fue indagado. En este caso, además, los detenidos no tenían antecedentes y responden por un delito menor.

El juzgado aún no tomó declaración indagatoria a los imputados. La tentativa de robo prevé una pena de entre quince días y cuatro años de prisión pero, al no tener antecedentes penales, los acusados tienen altas chances de resolver su situación con una probation. Fuentes con acceso al sumario policial explicaron a elDiarioAR que, además, los cables que sustrajeron estaban quemados, por lo que robaron objetivos de escaso valor.

El trámite contrasta con la gravedad de lo que vivieron casi todos los demás detenidos durante la represión en el Congreso, cuyos casos quedaron en el fuero federal. Personas arrestadas por “tirar piedras”, “saltar una valla”, “filmar el operativo”, “patear a un policía” o tener “actitud beligerante” fueron acusadas por el fiscal Carlos Stornelli de “lesiones, daños simples como agravados, incendio o estrago, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones, organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delito contra los poderes políticos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y/o perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”, con el “posible agravante” que duplica las penas por delitos “con la finalidad de aterrorizar a la población”.

El ataque al móvil de Cadena 3 fue uno de los episodios más agitados por el Gobierno para justificar el accionar policial. Sin embargo, todavía no se detuvo a nadie por el incendio del coche, pese a que quedó registrado en las cámaras de seguridad. En una resolución firmada ayer, la jueza federal María Servini de Cubría dijo que “entre los sucesos acontecidos algunos de ellos todavía no se encuentran en conocimiento del Juzgado a mi cargo, entre ellos la quema de un rodado en las inmediaciones de la plaza, circunstancia que fuera reproducida por medios periodísticos, y que se encontraría judicializado en la justicia ordinaria”.

Aunque no aparecen ligados a la quema del auto, ya que llegaron al lugar un rato después, está probado que L. E. B. y D. G. G. vandalizaron el móvil calcinado de Cadena 3. ¿Por qué tenían la patente invertida? ¿Cómo llegaron con su vehículo hasta la zona más caliente de la plaza? ¿Cómo es posible que estacionaran junto a un remolque policial para robar? ¿Por qué la policía no los detuvo hasta que Morales empezó a filmar? “Tuvieron suerte de no terminar en una cárcel federal con una causa por presunto terrorismo”, dijo a este medio una fuente con acceso al legajo policial. Lo cierto es que los dos jóvenes fueron acusados por un delito menor y liberados poco después de su arresto. Una semana después de los hechos, todavía no los indagaron.

La legisladora porteña Claudia Neira, de Unión por la Ciudad, se pregunta además por qué los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires no llegaron a apagar el incendio del automóvil y por qué la Policía Federal permitió que el fuego consumiera casi la totalidad del vehículo antes de intervenir. “Tenemos la información de que, en las modulaciones de radio, los bomberos de la Ciudad recibieron la orden de no intervenir porque las fuerzas federales estaban actuando en el lugar”, dijo Neira a este medio. La legisladora ya solicitó al Ministerio de Seguridad porteño que entregue la totalidad de las modulaciones correspondientes al operativo de seguridad, que informe si fue requerido el Cuerpo de Bomberos con motivo del incendio del móvil de Cadena 3 y que remita el croquis de la zona donde se produjo la quema del coche.

ED/DTC