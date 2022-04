La respuesta del Secretario de Energía a Mauricio Macri: “¿Es desmemoriado o se hace?”

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, consideró este domingo que Mauricio Macri es un “desmemoriado, sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad consciente en sus planteos” tras las críticas del ex presidente por una “falta dramática” de energía en el país como “consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”.

“Falta energía. Falta gasoil. Los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola. A este ritmo en el invierno va a faltar gas. (...) Esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas”, dijo Macri en su cuenta personal de Facebook.

Al respecto, Martínez respondió: “¿Macri es desmemoriado o se hace? O sufre una profunda amnesia, o tiene una perversidad consciente en sus planteos y declaraciones. Declaraciones que, por más insólitas que parezcan, intentan simultáneamente hacer olvidar los gravísimos problemas que generó en su gobierno, reclamándole por ellos y por sus soluciones al Gobierno de nuestro Presidente Alberto Fernández y a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

También calificó de “insólitas” las declaraciones de Macri, lo acusó de intentar “hacer olvidar los gravísimos problemas que generó su gobierno” y afirmó que la gestión macrista en materia energética “solo generó problemas”.

El secretario de Energía apuntó al “Macri que fue presidente fue incapaz de construir el gasoducto tan necesario que hoy reclama. Por el contrario diseñó una licitación tan floja que fracasó en dos oportunidades, retrasando esta obra tan importante para nuestro desarrollo energético”.

Martínez además sostuvo que “fue nuestro Gobierno el que puso en marcha la ampliación más grande de la red de transporte de gas natural de los últimos años, con la adjudicación de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y obras complementarias que Macri no supo o no quiso hacer y ahora reclama”.

Luego enfatizó que “Macri no supo generar la previsibilidad necesaria que la política energética necesita. Dejó Vaca Muerta paralizada con un esquema que condenaba a la generación de gas a una reducción sostenida. Esto significó una declinación anual del 8% y un crecimiento estructural de las importaciones”. “Todas estas cosas, Macri no supo o no quiso hacerlas, incluso su política de energías renovables fue diseñada solo para hacerle ganar fortunas a sus amigos”, advirtió Martínez.

El funcionario remarcó que el ex presidente “así solo logró someter a nuestro país a pagar precios carísimos por una forma de generación que requiere la importación de la inmensa mayoría de su equipamiento”.

Y remató que “el Macri que fue presidente con su política económica y energética, sólo generó problemas. Tomó un país virtualmente sin deuda externa y lo dejó sin reservas y con una deuda monumental e impagable, y ese mismo Macri que fue presidente hoy se queja por la falta de divisas”.

