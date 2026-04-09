Revelan que los pasajes de Adorni y su esposa costaron más de US$10.000 y se reservaron a nombre de “Jefatura.gob.ar”

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves nuevos elementos que profundizan el escrutinio sobre su situación patrimonial. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, y citó a declarar a cinco nuevos testigos. En paralelo, la Justicia recibió documentación que revela detalles del viaje del funcionario a Nueva York en el marco de la “Argentina Week 2026”: los pasajes de regreso superaron los 10.000 dólares y la reserva quedó registrada a nombre de una casilla oficial del Estado.

Los pasajes de Nueva York

Según informó Infobae, la Justicia recibió información sobre el vuelo de regreso del viaje desde Nueva York de Adorni y su esposa, luego de participar de la comitiva oficial en la denominada “Argentina Week 2026”.

El informe describe que el importe total de los tickets superó los 10.000 dólares: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas.

La documentación que recibió la Justicia, a pedido de la fiscalía, parecería chocar con la versión pública que dio el jefe de Gabinete: que tanto él y su esposa habían pagado su pasaje de regreso, luego de que la ida la hicieran en el Tango-01 junto a Javier Milei. Adorni reconoció haber llevado a Angeletti en el avión oficial y lo consideró un “error y no un delito”, aunque viola el artículo 2 de la ley de Ética Pública, que impide a los funcionarios hacer uso de recursos del Estado para beneficio personal o de sus familiares.

Secreto bancario y nuevas citaciones

En el marco de la misma causa, el fiscal Pollicita solicitó también el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti. La medida apunta a permitir el acceso a cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas de crédito y posibles vinculaciones con billeteras virtuales.

El objetivo es cotejar la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control, para determinar si hubo enriquecimiento ilícito o si las adquisiciones registradas tienen respaldo suficiente en ingresos legítimos.

El fiscal también dispuso la citación de cinco nuevos testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Entre ellos figura Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria del departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, que luego adquirió el funcionario.

Su nombre surgió a partir del allanamiento a la Inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad; deberá presentarse en los tribunales el 22 de abril. Feijoo visitó a Adorni en la Casa Rosada el 21 de octubre de 2025, un mes antes de que Adorni escriture el inmueble donde vive actualmente.

La investigación busca esclarecer cómo funcionó esa operación desde su origen. Según lo declarado ante la Justicia, Adorni habría adquirido el departamento abonando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados a un año, sin intereses.

Los otros cuatro convocados son: la dueña de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci, y su esposo Marcelo Trimarchi (citados para el 20 de abril); el encargado del edificio de la calle Miró (22 de abril); y Juan Ernesto Cosentino, quien le habría vendido al matrimonio Adorni la casa en Exaltación de la Cruz, dentro del country Indio Cuá (27 de abril).

MC